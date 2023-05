Frontale tra auto e camion lungo la provinciale 78 nel tratto tra l’uscita della superstrada, a Sforzacosta, e l’Abbadia di Fiastra: una donna trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette. L’incidente è avvenuto intorno alle 14,30. Le cause sono in corso di accertamento. La vettura e il camion si sono scontrati frontalmente. Una donna di 60 anni, di Sarnano, è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. Conclusa questa operazione i pompieri hanno affidato la donna alle cure del 118. Vista la dinamica dell’incidente è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. La donna, che ha riportato diverse fratture, dopo le prime cure sul posto è stato poi caricato sul velivolo dell’emergenza e portata in ospedale a Torrette. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte della polizia stradale di Camerino.



(Ultimo aggiornamento alle 18,55)