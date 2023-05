di Michele Carbonari

L’Helvia Recina rinvia la festa del Camerino Castelraimondo e resta ancora in gioco per il titolo del girone E di Terza categoria.

In terra ducale gli arancioneri di mister Luzi vincono 1 a 0 il big match e scontro diretto della 13esima giornata di ritorno: decisivo un gran gol di Marco Gattari a metà ripresa. Vano l’assedio finale dei locali, che per la prima volta escono sconfitti di fronte al proprio pubblico (circa 400 spettatori in totale). Ora, a due turni dalla conclusione del torneo, le due squadre sono separate da cinque punti. In questo weekend i ragazzi di Micarelli saranno di scena a Colbuccaro (che riposava nell’ultimo turno), poi osserveranno la giornata di stop. Per centrare la promozione la squadra di Villa Potenza dovrà sperare nel passo falso della capolista e vincere in campionato sia contro la Giovanile Corridoniense che con il San Ginesio (un pass per la Seconda anche in palio nella finale di Coppa Marche). In chiave playoff, la stessa Giovanile Corridoniense porta a casa il bottino pieno nel derby con il Corridonia Fc: gonfiano la rete Bartolacci (a porta semi vuota), Lattanzi (inserimento) e Gianfelici (a giro). In scia tutte le altre. La Lorese cala addirittura il poker interno allo Sforzacosta trascinato da Carducci, Carradori, Aquino e Staffolani.

Quattro gol a favore anche per il Monte San Martino, che stende la Giovanile Nicolò Ceselli grazie a Luca Morichetti, Brasili (mancino al volo all’incrocio) e Marconi (doppietta: destro e assist di Virgili). Non sbaglia neppure la Stese, che supera 2 a 1 fra le mura amiche il Serralta: determinanti nel primo tempo Cancellieri (girata in area) e Alessandrini (all’angolino), vano il momentaneo pareggio ospite di Vissani (servito rasoterra da Magnapane). Dice addio agli spareggi promozione l’Abbadiense, caduta di misura e in nove sul campo della Veregrense. Likey e Sbasciani, invece, regalano l’exploit della classifica la Vis Civitanova nella tana del San Ginesio.

Nel girone D l’Union Picena chiude in bellezza l’ultima giornata mostrando la manita esterna al Real Castelfidardo: a segno due volte Fontinovo (tiro da fuori su assist di Zannotti e a fil di palo servito da Ramadori), Ramadori stesso (imbeccato da Lauteri) e altre due volte Sampaolesi (assist di Fontinovo e destro dalla distanza).

Il personaggio della settimana: Marco Gattari (Helvia Recina). L’attaccante orange decide la sfida di alta classifica e impone il primo stop stagionale interno alla capolista Camerino Castelraimondo, rovinandole la festa promozione. Grazie al successo la squadra di Villa Potenza è ancora matematicamente in gioco per il titolo a due giornate dal termine, da non fallire, nella speranza di un passo falso degli avversari.