SHOW - Venerdì 12 maggio alle 21,15 il comico presenta il suo nuovo, esilarante spettacolo

E’ Dario Cassini il protagonista di un fuoriprogramma del Politeama di Tolentino dedicato alla comicità. In anteprima assoluta venerdì 12 maggio alle 21,15 Dario Cassini presenta al Politeama di Tolentino il suo nuovo ed esilarante spettacolo “Sballando con le stelle…Un’esperienza Selvaggia!”. Uno spettacolo di Dario Cassini e Massimiliano Papaleo, scritto con Daniele Ceva.

Dario Cassini dopo la rassegna Cassini & Friends 2022 si è talmente affezionato al Politeama e al suo pubblico che vuole presentare l’anteprima assoluta del suo nuovo show proprio nella nostra splendida sala spettacolo. La sua esperienza a Ballando con le stelle che lo ha visto per settimane su Rai 1 con molta notorietà anche sulla stampa nazionale, gli ha suggerito tanti nuovi aneddoti e argomenti divertenti, che aspettiamo di goderci con tutta la sua travolgente comicità in anticipo in questo nuovo esilarante spettacolo. Se pensate che non parlerà di donne vi sbagliate: ci sarà spazio anche per questo.

Dario Cassini è uno dei grandi della comicità italiana, ha alle spalle una lunga esperienza televisiva nei tre cult-show della tv italiana come Zelig Circus, Le Iene e Colorado. Ha all’attivo oltre venticinque spettacoli scritti e replicati in tutta Italia. Si è cimentato con successo in diversi campi artistici, dal teatro drammatico, alla fiction in tv al cinema d’autore. La sua è una comicità sagace, pungente e di grande efficacia, come dimostrano anche i grandi consensi del pubblico. Prima dello spettacolo, a partire dalle 19,30 all’ Enoteca Compagnucci Caffetteria Politeama con prenotazione.

Biglietti 13 euro disponibili al Botteghino del Politeama, aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e da tre ore prima di ciascun spettacolo, online all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino.