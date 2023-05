ECONOMIA - Nel 2021 il reddito pro capite di ogni sarnanese è stato pari a 18.219 euro con un aumento di 1.556 euro, pari a un +9,3% rispetto al 2020

Gli abitanti di Sarnano nel 2021 hanno visto il loro reddito aumentare percentualmente di più rispetto ai residenti degli altri comuni del maceratese. Una statistica inaspettata per il piccolo comune del territorio montano che “batte” anche centri più vivaci economicamente come Civitanova, turistici come Recanati o industriali come Tolentino. Secondo i dati forniti dal ministero dell’Economia a Sarnano, una popolazione superiore ai 3mila abitanti, si registra il più alto aumento del reddito pro capite nel 2021 rispetto al 2020. Nel 2021 il reddito pro capite di ogni sarnanese è stato pari a 18219 euro con un aumento di 1556 euro, pari a un +9,3% rispetto al 2020. «Si tratta – commenta il sindaco Luca Piergentili – di una statistica sicuramente importante e che, come amministrazione comunale, ci riempie di soddisfazione. Il benessere dei nostri cittadini è, infatti, una priorità imprescindibile, in modo particolare visto il momento difficile che tutto il Paese sta attraversando. Riteniamo, allo stesso modo, che non sia un risultato casuale ma frutto di programmazione e di obiettivi che ci siamo ripromessi di raggiungere. Non è un caso, infatti, che l’aumento del reddito pro capite a Sarnano sia legato alla crescita delle presenze turistiche, anche queste certificate dai dati forniti dalla regione Marche. Il nostro è un paese a forte vocazione turistica e la scelta di questa amministrazione comunale di puntare sull’ampliamento dell’offerta e sulla destagionalizzazione sta portando i suoi frutti. Benessere e turismo sono legati a filo doppio: maggiori presenze significano più lavoro per tutti, dalle strutture ricettive al commercio al dettaglio. Ecco perché i dati del Ministero dell’Economia ci confortano e ci dicono che abbiamo intrapreso la strada giusta e vogliamo continuare a percorrerla convintamente».