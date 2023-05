PROTAGONISTA - L'artista di Corridonia ha partecipato ieri a Bar Stella, su Raidue

Inconfondibile accento marchigiano, numeri di magia e ironia da vendere: è apparso così Milco Messi al Bar Stella, la trasmissione condotta da Stefano De Martino in tarda serata su Rai 2.

Al claim “La vita è tutta un’illusione”, vestito con una giacca coloratissima, occhiale e barba d’ordinanza, il comico, cabarettista, mago e ventriloquo di Corridonia ha intrattenuto il pubblico per oltre sei minuti. Con grande maestria si è cimentato in un numero di magia, facendo apparire e scomparire nodi su una corda, poi nel classico gioco di indovinare le carte. Non è la prima volta che l’artista di Corridonia sbarca sul grande schermo, negli anni scorsi era stato ospite della trasmissione tv Forum di Canale 5, recitando in diversi film “LoL, chi ride è fuori”, “Sono Lillo” e il film con Christian De Sica “Altrimenti ci arrabbiamo”, Viva Rai2 con Fiorello.