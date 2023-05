La Nazionale cantanti a Tolentino

SOLIDARIETA' - Il Comune ha concesso il patrocinio non oneroso e l'utilizzo dello stadio della Vittoria per l'evento che si svolgerà l'8 settembre

Match di solidarietà tra la Nazionale italiana cantanti e il team “Cuore Marche”. Si svolgerà allo stadio della Vittoria di Tolentino l’8 settembre. L’iniziativa della consigliera di Parità della Provincia Deborah Pantana è un evento di sport e spettacolo a scopo benefico in occasione del quale rinomati artisti e personalità del mondo dello spettacolo scendono in campo per promuovere azioni e progetti di solidarietà attiva. Il Comune di Tolentino ha concesso il patrocinio non oneroso all’evento e l’uso gratuito dello stadio della Vittoria, oltre a sostenere la manifestazione attraverso la polizia municipale e l’assistenza logistica.

«Siamo molto contenti che Tolentino sia stata scelta per questo evento di solidarietà – sottolineano il sindaco Mauro Sclavi e la vicesindaca e assessora allo Sport Alessia Pupo – che riesce a coniugare sport, spettacolo e solidarietà. Siamo certi che la nostra città e il territorio di riferimento sapranno rispondere adeguatamente a questa significativa iniziativa che ci consentirà, oltre di divertirci di aiutare chi si trova in situazioni di difficoltà».