CORRIDONIA - Prosegue la sinergia tra le due realtà unite nella promozione dello sport verso tutte le fasce di età e per persone diversamente abili

Prosegue anche nella stagione 2023 la sinergia tra la Anthropos Asd e il Club Ciclistico Corridonia, due realtà unite nella promozione del ciclismo verso tutte le fasce di età e per persone diversamente abili. L’Anthropos in questa annata agonistica conta tra le proprie fila quattro atleti del circuito paralimpico: Stefano Stacchiotti di Osimo, Diego Priori di Chiaravalle, Giovanni Girolimini e Leonardo Marchica, entrambi di Montemarciano. La stagione su strada ha già avuto il suo avvio con le prime prove di Marina di Massa e Verolanuova dove i nostri si sono disimpegnati con buoni risultati in attesa di raggiungere il picco di forma in ottica campionati italiani di giugno.

Il Club Corridonia, che vanta esperienza pluriennale nella disciplina delle due ruote, metterà a disposizione dell’Anthropos le proprie competenze ed il supporto dei suoi collaboratori, in particolare Marcello Cardelli, per le trasferte che vedranno impegnati gli atleti dell’Anthropos. Al fine di promuovere la pratica della disciplina del ciclismo, su strada, fuoristrada e ora anche nel kartodromo di Corridonia, si organizzano corsi per ragazzi da 6 a 14 anni che andranno avanti fino a tutto il mese di ottobre 2023; corsi aperti anche ai diversamente abili. Per info 3200311526 e 3478906627.

Nei giorni scorsi i due sodalizi hanno suggellato la loro collaborazione con un incontro operativo presso il Centro Sportivo Anthropos Villa Conti a Civitanova cui hanno partecipato 3 degli atleti Anthropos di cui sopra, il dirigente Anthropos Lucio Pescini e, per il Club Ciclistico Corridonia il Presidente Mario Cartechini, i tecnici Francesco Foresi e Orlando Vecchioni ed i collaboratori Marcello Cardelli e Sofia Valeriani. Il presidente Club Ciclistico Corridonia Mario Cartechini: «Per il Club Ciclistico Corridonia è un vero piacere collaborare con la meritoria Asd Anthropos per il settore ciclismo. Abbiamo particolarmente a cuore la pratica sportiva a favore della disabilità, tanto che la promuoviamo in termini – anche ludici – dai 6 ai 14 anni». Il presidente Anthropos Nelio Piermattei: «Il ciclismo è una delle discipline che nelle ultime stagioni hanno portato maggiori allori all’Anthropos. Per quanto ovvio, poter contare su partner che conoscono meglio di noi gli aspetti tecnici delle due ruote è sicuramente un punto di forza; ringrazio per il supporto il Club Ciclistico Corridonia e accolgo con piacere l’apertura dei loro corsi anche ai ragazzini con disabilità».