LAVORO - Il Ministro per lo Sviluppo Economico, Adolfo Urso, ha informato questa mattina il presidente della Regione. Sono due gli stabilimenti nelle Marche: a Fabriano e Comunanza

«Mi ha appena chiamato il Ministro per lo Sviluppo Economico, Adolfo Urso, per informarmi che il Consiglio dei Ministri ha approvato l’esercizio dei poteri speciali, il cosiddetto Golden power, in relazione alla vicenda di Whirlpool, che autorizza la fusione con i turchi di Arcelik volta alla creazione di un gruppo europeo degli elettrodomestici».

Lo ha annunciato nel giorno della Festa dei lavoratori, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli con un post su Facebook.

«Tra le condizioni poste dal Governo – prosegue il governatore – il mantenimento dei siti produttivi in Italia e quindi dei livelli occupazionali, un aspetto molto importante anche per le Marche, dove sono coinvolti diversi stabilimenti e moltissimi lavoratori. Ringrazio il Ministro ed il Governo Meloni – conclude – per l’attenzione concreta che dimostrano sempre nei confronti degli interessi nazionali e dei territori».

Nelle Marche, sono presenti due stabilimenti della Whirlpool : uno a Fabriano e l’altro a Comunanza, nell’Ascolano.