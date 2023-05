PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - L'allenatore, dimessosi a febbraio, viene richiamato al posto di Daniele Marinelli e alla prima batte l'Aurora Treia seconda in classifica (nel prossimo turno a riposo). Ne approfitta la capolista rossoblu che espugna Corridonia, scappa e domenica potrebbe stappare lo spumante e salire in Eccellenza

di Michele Carbonari

La Cluentina del “nuovo” corso targato Pietro Canesin sgambetta l’Aurora Treia e spiana la strada alla capolista Civitanovese, vincente a Corridonia.

Entrambe le formazioni esultano di misura. Al Martini la squadra di Nocera mette forse il mattoncino più importante per il salto di categoria: decisivo il giovane Strupsceki a metà primo tempo (leggi l’articolo). Sul sintetico di Collevario la squadra di Piediripa trionfa grazie ad un rimpallo che favorisce Monserrat ad inizio ripresa. La Cluentina aggancia proprio il Corridonia a quota 30, ora la salvezza diretta dista solo una lunghezza. Mister Canesin, già dimessosi a febbraio, subentra a Daniele Marinelli. La formazione di Passarini invece scivola a meno otto dalla vetta rossoblu. A questo punto, quando mancano quattro giornate al termine, l’obiettivo è quello di portare a dieci i punti di vantaggio sulla terza. Non sarà facile perchè già dal prossimo turno, in cui l’Aurora riposerà, le dirette concorrenti potranno accorciare il gap. Nei quartieri alti la classifica recita così: Aurora Treia 55, Atletico Centobuchi 56, Trodica 45, Casette Verdini 43, Monturano Campiglione 43 e Matelica 42 (con una giornata di riposo da osservare).

Pari ed emozioni nello scontro diretto tutto maceratese per gli spareggi promozione fra Trodica e Casette Verdini. Al San Francesco gli ospiti di mister Lattanzi aprono e chiudono le marcature con Sejfullai (devastante azione personale) e bomber Ulivello (stop di destro e sinistro ad incrociare su assist di Ribichini), giunto a 19 reti. Nel mezzo le marcature locali di Monserrat (testa sugli sviluppi di una punizione) e Zandri (destro all’incrocio). Allontana l’obiettivo playoff il Matelica, che non va oltre l’1 a 1 interno contro il fanalino di coda Grottammare. Nella ripresa il botta e risposta fra Papa (sponda di testa di Rango sulla punizione di Scotini) e Ottaviani (tap in sulla precedente parata di Ginestra). Torna a muovere la classifica il Potenza Picena, che divide la posta in palio fra le mura amiche a reti inviolate contro l’Atletico Centobuchi.

La top 11 (3-4-3): Amico (Cluentina); Rossini (Potenza Picena), Monserrat (Trodica), Mulinari (Aurora Treia); Strupsceki (Civitanovese), Ciucci (Corridonia), Visciano (Civitanovese), Zandri (Trodica); Papa (Matelica), Ulivello (Casette Verdini), Sejfullai (Casette Verdini). All.: Canesin (Cluentina).

Il personaggio della settimana: Alexander Strupsceki (Civitanovese). Il giovane 21enne si sta mettendo sempre più in mostra e stavolta risolve una partita dura e complicata, grazie al suo quarto centro in campionato. È anche merito suo se i rossoblu hanno praticamente un piede in Eccellenza e già domenica prossima potranno tagliare il grande traguardo.

PROMOZIONE B (13° giornata di ritorno):

Cluentina – Aurora Treia 1-0

Corridonia – Civitanovese 0-1

Futura 96 – Monterubbianese 2-1

Matelica – Grottammare 1-1

Monturano Campiglione – Monticelli 3-0

Passatempese – Palmense 0-0

Trodica – Casette Verdini 2-2

Potenza Picena – Atletico Centobuchi 0-0

Riposa: Castel di Lama

CLASSIFICA: Civitanovese 63, Aurora Treia 55, Trodica e Atletico Centobuchi 46, Casette Verdini e Monturano Campiglione 43, Matelica 42, Potenza Picena 36, Monticelli 33, Palmense 32, Monterubbianese 31, Corridonia e Cluentina 30, Passatempese 27, Futura 96 26, Castel di Lama 25, Grottammare 23.

PROSSIMO TURNO:

Atletico Centobuchi – Futura 96

Casette Verdini – Corridonia

Castel di Lama – Matelica

Civitanovese – Cluentina

Grottammare – Passatempese

Monterubbianese – Trodica

Monticelli – Potenza Picena

Palmense – Monturano Campiglione

Riposa: Aurora Treia