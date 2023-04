CREDITO - Registrato un utile lordo di 7,5 milioni di euro e netto di 5,1 milioni. Il presidente Ferdinando Cavallini: «Svolgere l'assemblea degli azionisti in questa nuova sede è una grande soddisfazione, questa è la casa di tutti». Il direttore Toni Guardiani: «Dati raddoppiati rispetto all'anno precedente nonostante un’inflazione che corre, la crisi energetica e la guerra Russia-Ucraina»

di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Falcioni)

Doppia festa in casa Banca Macerata: dopo la sede inaugurata pochi giorni fa ecco arrivare il miglior risultato di bilancio mai conseguito dall’istituto di credito da quando è stato fondato 17 anni fa. Un’onda lunga che non vuol fermarsi, accompagnata da un dividendo che sarà distribuito agli azionisti, oltre 10 mila azioni di BPrM che saranno donate ai dipendenti tenendo conto di anzianità di servizio e fedeltà e perché i vertici della banca hanno annunciato che prima dell’estate saranno aperti i punti consulenza a Montegiorgio, Sarnano e Gualdo che potrebbero essere apripista verso ulteriori aperture nell’entroterra maceratese sempre più sguarnito di servizi bancari.

L’assemblea degli azionisti ha approvato questo pomeriggio il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 che ha registrato un utile lordo di 7,5 milioni di euro e netto di 5,1 milioni, risultato migliore di sempre. Di fronte a queste performance registrate l’assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo agli azionisti pari al 2,50% del capitale sociale. L’assemblea è stata anche l’occasione per far conoscere la nuova sede in contrada Acquevive agli azionisti intervenuti che hanno apprezzato e trovato un importante gradimento sia per l’architettura che per attenzione all’ambiente.

«Svolgere qui l’assemblea degli azionisti è una straordinaria soddisfazione, adesso si può dire che siamo davvero a casa nostra -ha detto il presidente Ferdinando Cavallini – la casa di tutti, dai dirigenti ai clienti, passando per azionisti e dipendenti legati a Banca Macerata. Certifica l’ingrandimento dell’istituto di credito, si è consolidato, ha posto le basi per diventare ancor più solido e sempre più al servizio della cittadinanza e della comunità. E’ l’obiettivo che abbiamo seguito sin dalla fondazione di Banca Macerata e che proseguiremo ad inseguire senza porci limiti. C’è tanta voglia di fare bene. I numeri dicono che siamo sulla buona strada: abbiamo indici di liquidità pari al doppio di quanto previsto dalle normative, abbiamo l’utile migliore di sempre, ci sono partite deteriorate sotto il 4% in questo avvio di 2023. Un trend positivo che continua ad osservare la nostra banca ed è verosimile che pure in questo anno saranno molte le soddisfazioni che Banca Macerata regalerà ad azionisti e clienti».

Chi ha contribuito a tanti successi dell’istituto di credito, il personale dipendente, si vedrà donate gratuitamente azioni della banca come segno di riconoscenza per l’opera svolta in questi diciassette anni di attività. «E’ un segno tangibile del riconoscimento che abbiamo per i dipendenti – ha ribadito il presidente Cavallini -. Il Cda ha approvato l’attribuzione gratuita ai dipendenti di oltre 10 mila azioni BPrM (per un controvalore di circa 260 mila euro) tenendo conto di anzianità di servizio. Con analogo criterio di attenzione e premio alla dedizione alla banca verrà utilizzato per predisporre un ‘piano crescita/fedeltà’ a favore dei collaboratori con mandato di agenzia. Un modo per premiare l’impegno, la professionalità e la dedizione del personale che è fondamentale per la crescita e l’affermazione di Banca Macerata. Apriremo poi prima dell’estate i punti consulenza a Piane di Montegiorgio, Gualdo e Sarnano e sperimenteremo le situazioni. Se funzioneranno come accaduto a Serrapetrona e Fiuminata vedremo se estendere la nostra presenza in modo capillare su tuto l’arco montano del maceratese, ci stiamo riflettendo».

L’esercizio 2022 è stato, sotto l’aspetto economico, il migliore di tutti i tempi e ne è conseguito il miglioramento di tutti gli indicatori di redditività ed efficienza, con un Roe pari all’11,5% (6% nel 2021) un Roa dello 0,6% (0,3% nel 2021) e un cost income del 55,2% (dal 69,6% dello scorso anno). Tali risultati hanno beneficiato principalmente della consistente crescita del margine di interesse, che ha segnato un incremento del 43,7% rispetto al 2021, oltre che delle commissioni nette in aumento, rispetto al precedente esercizio, del 2,6%. Il tutto quale diretta conseguenza dell’incremento della raccolta diretta di 42,9 milioni (+9,4% rispetto allo scorso anno), della raccolta indiretta di 3 milioni di euro (+1,7%) e degli impieghi verso la clientela di 19,1 milioni di euro (+6,5%).

«I risultati del bilancio 2022 sono davvero importanti – ha affermato il direttore Toni Guardiani – basta considerare che si tratta del miglior risultato economico di sempre, con dati raddoppiati sul 2021. Questo nonostante il 2022 sia stato segnato da un’inflazione che corre, la crisi energetica, la guerra Russia-Ucraina fattori importanti. Oltre a quelli economici anche i risultati operativi sono tutti in miglioramento e siamo molto soddisfatti. Pe me è stato il mio primo anno da direttore generale e quindi la soddisfazione è davvero doppia: al di là dei numeri quello che mi porto dietro da questo anno di lavoro è la vicinanza di tutti i miei colleghi, massima dedizione e professionalità in questi ragazzi coi quali siamo cresciuti assieme e che mi hanno aiutato alla grande nel mio impegno e di conseguenza nei successi di Banca Macerata. Voglio anche ricordare poi il ruolo del nostro istituto di credito che ricadute ha sul territorio dove operiamo. In base alle nostre possibilità lo facciamo sempre, di recente abbiamo donato un’apparecchiatura all’ospedale di Macerata, vicino alle società sportive in particolare dei cosiddetti sport minori, come il rugby, l’hockey su prato o la pallavolo. Poi con orgoglio abbiamo il nostro nome su palazzetto dello sport di Fontescodella cosa che ci identifica anche perché in quel luogo ci sono tanti giovani che possono fare sport».

Come ribadito dal direttore Guardiani, Banca Macerata è anche un’azienda che riversa sul territorio l’intero valore aggiunto che crea. Una impresa che dà lavoro a circa 100 persone, fra dipendenti e collaboratori che retribuisce con emolumenti pari ad oltre 3,5 mln. di euro netti annui, che finanzia attività sportive, culturali, sociali e nel campo sanitario per oltre 300 mila euro annui, che affida contratti di lavori e manutenzioni varie a ditte locali per oltre 1 milione di euro all’anno. Il tutto per oltre 5 milioni di euro che vengono redistribuiti nel Maceratese.