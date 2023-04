PORTO RECANATI - Provvedimento eseguito dalla Guardia di finanza dopo una condanna a 18 mesi e gli accertamenti patrimoniali

Evasione fiscale, confisca di 110mila euro ad un imprenditore edile. Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di finanza di Porto Recanati in seguito alla sentenza del Tribunale di Macerata nei confronti dell’imprenditore, responsabile di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’Iva. L’uomo è stato condannato a 1 anno e sei mesi.

Inoltre sono stati delegati alla Tenenza di Porto Recanati tutti gli ulteriori accertamenti indispensabili per la ricostruzione della capacità patrimoniale e finanziaria dell’imprenditore. Al termine di questi accertamenti è stato possibile sottoporre a confisca 12.500 custoditi in depositi bancari e un immobile, per un valore di 97mila euro.

Il provvedimento di confisca è stato eseguito dalle Fiamme gialle in attuazione dell’accordo di collaborazione sottoscritto a marzo del 2015 tra procura di Macerata, Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza, finalizzato a rafforzare la collaborazione istituzionale per contrastare le forme più gravi di evasione fiscale.

(in aggiornamento)