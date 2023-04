SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Gol e assist per il bomber 44enne che porta la sua squadra tre punti sopra la zona playout. I gialloblu si separano da mister Battaglini, già subentrato a Corvatta, e affidano la panchina al ds Andrea Forani e al vice Mattia Grassetti: per la permanenza in categoria decisiva la vittoria sul Real Porto. Il Victoria Strada piange il suo presidente Feliano Pigliapoco, 60 anni, stroncato da un malore al termine del match contro il Maiolati United

di Michele Carbonari

Il Santa Maria Apparente cambia allenatore, vince e ottiene la salvezza matematica nel girone E di Seconda categoria.

Dopo il ko contro l’Aries Trodica i gialloblu si separano da Battaglini, già subentrato a Corvatta, e affidano la panchina al ds Andrea Forani e al già vice Mattia Grassetti. Nello scorso fine settimana, agli sgoccioli di una stagione travagliata, la squadra del quartiere di Civitanova supera il Real Porto grazie ad un colpo di testa di Martorella sul cross di Acuti. Alle loro spalle, a due giornate dal termine, ancora spera di non passare dai playout la Monteluponese, ai piedi di bomber Giuseppe Bugiolacchi. A quasi 44 anni l’attaccante segna un gol (al volo servito da Danny Mazzuferi) e sforna un assist per De Caro nel successo contro il Csi Recanati. Chi non riesce ad invertire la rotta ed è sempre più in zona playout è l’Academy Civitanovese, che scivola fra le mura amiche contro il Porto Potenza, che a sua volta agguanta l’aritmetica permanenza in categoria. Decisivo il gol partita in avvio di match di Morgese (mischia in area) e la parata nel finale di Massaccesi (su Chierichetti), Campanari colpisce due legni.

Nei piani alti esulta il Montecassiano secondo in graduatoria, che viola Morrovalle trascinato dal solito Fiecconi dopo pochi minuti dal fischio d’inizio. Di misura anche il blitz dello United Civitanova, nella tana del Real Telusiano: determinante, sempre nella prima frazione, un tiro al volo di Serrantoni. I ragazzi di Marsili restano in corsa per la zona playoff, dalla quale perde terreno la Promos (Scoppa), che non va oltre la divisione della posta in palio interna contro l’Aries Trodica (tap in di Giustozzi sulla precedente conclusione di Fontana).

Nel girone F è la giornata della capolista San Claudio: pareggia nella tana della Pennese (Ibii risponde a Morbidelli) e vince il campionato (leggi l’articolo). I rossoblu di Cotica ringraziano anche la Palombese che cala il tris alla Vigor Macerata, ora distante otto punti a due giornate dal termine: decisivi Pettinari e Vergari (doppietta). Gli arancioblu di Bonfigli dovranno difendere il secondo posto dal ritorno del Borgo Mogliano, vincente di misura sulla Sefrense (penultima in classifica agganciata dalla formazione di D’Artagnan), piegata nel primo tempo da Okere (deviazione sul tiro di Galandrini). La Juventus Club Tolentino batte nel finale gli Amatori Appignano, attualmente fanalino di coda, e si assicurano i playoff: merito di Traore (diagonale servito da Pasotti) e Llaque Romero (subentrato, di testa sul traversone di Riganelli).

Spera ancora il Petriolo, che cala il poker casalingo al Pievebovigliana, travolto da Canullo, Flora e Acciarresi (doppietta). Un altro passo verso la salvezza per la Vis Gualdo, che divide la posta in palio sul campo dell’Atletico Macerata: Scagnetti (rigore) risponde a Firmani (assist Lombi). La Treiese cala il tris al Ripesanginesio (gol della bandiera di Moglianesi, di testa) in appena otto giri di lancette e resta matematicamente in Seconda. Fammilume veste i panni di assistman e serve prima Ugolini (subentrato) e poi a Canesin (doppietta). Il Pioraco esulta in rimonta contro la Belfortese (Innamorati sblocca sugli sviluppi di un corner) trascinato da Panicari (sinistro, in dubbia posizione di fuorigioco) e da Baroni (al volo dal limite servito da Panicari).

Nel girone C la Fabiani Matelica cade in casa contro Le Torri (vano il sigillo di Bartilotta) ma resta tre punti sopra la zona playout. Il Victoria Strada muove la classifica contro il Maiolati United (a segno Mazzi) ma piange la scomparsa del presidente Feliano Pigliapoco. Al termine della gara un malore ha colpito il 60enne numero uno gialloblu. Nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare: «Un dolore troppo forte che lascia senza parole – scrive il club -. Ci lascia l’uomo più rappresentativo della società Victoria Strada, l’anima dei colori gialloblu, la storia di questo club, uno sportivo, un caro amico, il nostro presidente Feliano Pigliapoco. Ci stringiamo con affetto alla famiglia».

La top 11 (4-2-4): Massaccesi (Porto Potenza); G. Lelio (Montecassiano), R. Appignanesi (Borgo Mogliano), Paciaroni (Pioraco), Filoni (Palombese); Canullo (Petriolo), Conforti (Juventus Club Tolentino); Martorella (Santa Maria Apparente), G. Bugiolacchi (Monteluponese), Canesin (Treiese), Serrantoni (United Civitanova). All.: Cotica (San Claudio).

Il personaggio della settimana: Giuseppe Bugiolacchi (Monteluponese). A quasi 44 anni tira fuori tutta l’esperienza per trascinare i suoi in un momento complicato. Un gol e un assist regalano tre punti vitali per allontanare la zona playout, seppur distante ancora tre sole lunghezze. Lui raggiunge l’ennesima doppia cifra della carriera e la squadra respira ossigeno puro.