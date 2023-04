CALCIO - I rossoblu di Daniele Cotica pareggiano in trasferta contro la Pennese (l'inseguitrice Vigor Macerata cade nella tana della Palombese e a due giornate dal termine non può recuperare le otto lunghezze di svantaggio) e vincono il girone F di Seconda categoria. Da imbattuti tornano in Prima. Torneo che abbandonano i ragazzi di Fabio Fede, attualmente ultimi, dopo il ko nello scontro diretto di Esanatoglia, diciassette punti avanti, un gap impossibile da portare sotto i dieci a due turni dal termine

di Michele Carbonari

A due giornate dal termine, ecco i pimi verdetti nei campionati dilettantistici maceratesi: il San Claudio sale in Prima categoria, il Cska Corridonia scende in Seconda.

Già quasi a fine primo tempo, nella sfida in trasferta contro la Pennese (1-1), i rossoblu di mister Cotica erano certi della matematica promozione, al di la del proprio risultato. Infatti, in campo con mezz’ora di anticipo, l’inseguitrice Vigor Macerata aveva appena terminato il match contro il fanalino di coda Palombese, perdendo con il punteggio di 3-1. A 180 minuti dalla fine della stagione regolare sono otto i punti che separano le due formazioni, un gap impossibile da ridurre. La squadra della frazione di Corridonia vince il torneo dopo un solo anno di purgatorio e torna in Prima, da squadra imbattuta. Questo prestigioso record da conservare sarà la motivazione principale con cui il San Claudio affronterà le ultime due sfide con Juventus Club Tolentino (di fronte al pubblico amico) e Palombese (lontano da casa). Zero sconfitte è sinonimo anche di difesa bunker: con sole 19 reti subite in 28 gare. I ragazzi di Cotica si laureano campioni del girone F grazie a 68 punti, frutto di 20 vittorie e 8 pareggi.

Per una parte di Corridonia che esulta, ce n’è un’altra che sorride meno. Infatti, dopo appena due stagioni di militanza nel girone C di Prima categoria, il Cska Corridonia retrocede in Seconda, al termine di un anno difficile e di cambiamenti. Il club del presidente Giorgio Carducci è reduce dal “trasloco” dall’ex Enaoli di Corridonia al Comunale di Villa San Filippo (Monte San Giusto). Il torneo è iniziato con mister Cristian Cervelli e si è concluso con il tecnico Fabio Fede, che non è riuscito ad invertire la rotta. Decisiva la sconfitta odierna di Esanatoglia per 2 a 1. Gli uomini di Ortolani, quint’ultimi, si portano a diciassette lunghezze dal Cska Corridonia dell’ex Fabio Fede, che invece dovevano per forza vincere per cercare rimanere sotto le dieci lunghezze di distanza dalla diretta concorrente e soprattutto cercare di accorciare e superare il Sarnano penultimo.

Il rosa del San Claudio targato “dj” Daniele Cotica: Luca Lorenzetti, Lorenzo Gironelli e Marco Taborri, Leonardo Giulianelli, Leonardo Compagnucci, Luca Scarponi, David Fratini, Emanuele Salvucci, Giovanni Gubinelli, Matteo Tartabini, Antonio Tuso, Riccardo Serafini, Matteo Olivieri, Luca Contigiani, Tommaso Marchetti, Alessio Frattari, Alessandro Stefoni, Andrea Meschini e Giacomo Sinigallia, Ivan Bartolucci, Ngwang Ibii, Diego Possanzini, Samuele Vecchi, Matteo Ferrini, Andrea Atragene, Matteo Angeletti e Michele Procaccini.