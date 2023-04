FALSO - Sono spuntati in diverse città, la Prefettura di Macerata e le forze dell'ordine mettono in guardia: simulano controlli della polizia per introdursi nelle case

Falsi volantini del ministero dell’Interno spuntano su diverse abitazioni e condomini in Italia, la prefettura di Macerata e le forse dell’ordine mettono in guardia: «è una truffa». Sui volantini qualcuno scrive che ci sarà un controllo della polizia nel palazzo in cui è affisso e invita chi non risiede nel condominio a tornare alla propria residenza per evitare multe molto pesanti. Inoltre nel volantino si dice che nel corso dei controlli di polizia verranno controllati documenti di identità, contratti di affitto. Si fanno un paio di riferimenti al codice penale e viene usato un linguaggio certamente studiato per dare l’idea si tratti di un documento realmente partorito dal ministero dell’Interno. Così non è e la polizia avverte di stare attenti perché si tratta «chiaramente di una truffa a cui non dare assolutamente seguito. L’avviso inizia richiamando un inverosimile obbligo di lasciare le eventuali abitazioni ospitanti per un non meglio specificato fine. Obbligo che verrebbe verificato da un presunto controllo delle forze di polizia».

La Prefettura e le forze dell’ordine rassicurano che è solo un falso e di un «tentativo di alcuni malviventi di ingenerare preoccupazione nelle persone, soprattutto anziane e introdursi nelle abitazioni. Chi si imbatte in simili volantini è pregato di segnalarlo alle forze dell’ordine».