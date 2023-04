DUE RUOTE - L'appuntamento con la manifestazione, alla quale si può partecipare solo con bici d’epoca costruite prima del 1987, in programma domenica. I partecipanti sono invitati a indossare abiti per rievocare ancora di più l’atmosfera rétro

La CicloColli Tolentino Asd, dopo tre anni di fermo dovuto alla pandemia, organizza a Tolentino, domenica 16 aprile, la sesta edizione della CicloColli Storica, manifestazione ciclistica con bici e abbigliamento d’epoca. Un modo per riportare al centro dell’attenzione le bellezze paesaggistiche, cultura e tradizioni del nostro territorio. Un viaggio in sella alla bici d’antan nell’alto maceratese, per rivivere l’emozione di un ciclismo d’altri tempi su strade poco trafficate e con alcuni tratti imbrecciati, alla scoperta degli angoli meno noti attraversando paesi, antichi borghi e luoghi ricchi di storia e cultura, dove il tempo scorre ancora con i ritmi di una volta.

Questa è la CicloColli Storica, una pedalata non competitiva aperta a tutti, all’insegna del divertimento, della socialità, dello spirito sportivo con ristori lungo il percorso dove ognuno potrà prendersi tutto il tempo per riposare, rifocillarsi e godere dell’ambiente che ci circonda. Si può partecipare solo con bici d’epoca costruite prima del 1987 o vintage e i ciclisti sono invitati a indossare abiti d’epoca così da rievocare ancora di più l’atmosfera rétro della manifestazione.

Due i percorsi previsti rispettivamente di circa 52 e 85 km di media difficoltà. Partono da Tolentino e si snodano nei territori di Belforte, Camporotondo per salire a Colle Garufo con vista panoramica sui monti e le colline circostanti. Si continua passando per Caldarola e la suggestiva strada dei suoi castelli dove, al cospetto del castello di Vestignano, si trova il primo ristoro. Si sale poi per San Ginesio, uno dei Borghi più Belli d’Italia e spettacolare balcone sui Monti Sibillini dove è possibile spaziare con lo sguardo anche fino al Monte Conero e al mare Adriatico. Dopo la sosta al secondo ristoro l’itinerario prosegue lungo i crinali delle colline ginesine e all’altezza dell’incrocio del Terminaccio i percorsi si dividono: l’itinerario breve scende e termina a Tolentino, mentre quello lungo prosegue per Urbisaglia attraversando il bel centro storico poi la zona archeologica di Urbs Salvia con l’Anfiteatro Romano luogo di sosta per l’ultimo ristoro e dove sarà possibile visitare l’antico manufatto. Si riprende a pedalare sui percorsi ciclabili della riserva naturale dell’Abbadia di Fiastra passando a fianco alla sua bellissima Abbazia Cistercense ed infine fare ritorno a Tolentino. All’arrivo si pranzerà tutti insieme, gli iscritti alla ciclostorica e, se prenotati in anticipo all’atto dell’iscrizione, anche coloro che li avranno accompagnati.

In Piazza della Libertà di Tolentino, chiusa per l’occasione e luogo della partenza/arrivo della manifestazione, aspettando il ritorno dei cliclostorici dalle ore 9.30 alle 11.30 ci sarà “Giovani ciclisti in Piazza”: saranno organizzati percorsi e giochi in bici per giovani ciclisti in erba.info e iscrizioni su www.ciclocolli.it seguiteci su: www.facebook.com/ciclocolli.it

La CicloColli è stata presentata nel corso di una conferenza stampa dal Sindaco Mauro Sclavi, Vicesindaco e Assessore allo Sport Alessia Pupo e dagli organizzatori Alberto Marinelli e Flavio Gussoni. «La CicloColli Storica, giunta oramai alla sesta edizione – hanno sottolineato il Sindaco Sclavi, il Vicesindaco pupo e l’assessore al turismo Aloisi – oltre al valore sportivo porta con sé un grande potenziale turistico. Ammirare il cuore delle Marche e il suo paesaggio autentico sono i motivi che portano a partecipare a questo evento sempre più persone dalle Marche e non solo, rendendolo riconosciuto e significativo per la nostra città».