TOLENTINO - Il concerto del duo pianistico in programma domenica 16 aprile alle 18

Definito dalla critica le venti dita d’oro d’Italia, il duo pianistico formato da Marco Sollini e Salvatore Barbatano è tra i più apprezzati anche a livello internazionale. Domenica 16 aprile alle 18, in occasione del Master Piano Festival, il duo si esibirà al Politeama di Tolentino in un concerto per pianoforte a quattro mani. In questa occasione eseguirà le più belle pagine di C. W. Gluck, G. Rossini, F. Liszt e composizioni originali di Marco Sollini.

Il Duo Sollini-Barbatano nasce nel 2004 e si consolida negli anni dopo attività solistiche e cameristiche di prestigio. Affronta sia pagine del repertorio per pianoforte a 4 mani che significative opere per due pianoforti e si esibisce anche in veste solistica con orchestra. Ha suonato in sale prestigiose tra cui: Grosse Saal del Mozarteum di Salisburgo, Filarmonica di Cracovia, Smetana Hall di Praga, Teatro Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi di Izmir, Teatro Manoel di Malta, Sala Solti all’Accademia Liszt di Budapest, Festival dei Palazzi di San Pietroburgo, Schouwburg Festival di Jakarta, International Music Festival of Santorini, Kursaal di Bad Wildbad, Interfest di Bitola, Kamerfest di Pristhina; inoltre, alla Sala Preporodna di Zagabria, in un concerto esclusivo dedicato al ventennale delle Relazioni Diplomatiche tra Repubblica di Croazia e Repubblica Italiana, alla presenza del già Presidente della Repubblica Ivo Josipovic.

Significative le esibizioni in Italia per importanti stagioni concertistiche tra cui l’Associazione Siciliana Amici della Musica di Palermo al Teatro Politeama, Teatro Bibiena di Mantova, Viotti Festival di Vercelli, Alba Music Fest, Teatro Sanzio di Urbino, ecc. I due artisti fondono la loro esperienza musicale anche nella conduzione dell’International Music Festival “Armonie della sera”, di cui Sollini è ideatore e direttore artistico e Barbatano è coordinatore artistico. Il compositore, premio Oscar, Luis Bacalov ha scritto e dedicato al duo Sollini-Barbatano il brano “Tanghitud 4”. Il duo è inoltre dedicatario di composizioni scritte da vari importanti musicisti come Michele Dall’Ongaro, Sergio Calligaris, Antonio Giacometti, Patrizio Marrone. Si è esibito in veste solistica con varie orchestre tra cui: Malta Philarmonic Orchestra, Orchestra Filarmonica di Cracovia, Orchestra Sinfonica di Stato di San Pietroburgo, Euro Sinfonietta, Karlovy Vary Symphony Orchestra, Orchestra Sinfonica di Sanremo, I Solisti Aquilani, Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, Croatian Symphony Orchestra, I Solisti Veneti, Orchestra Sinfonica MAV di Budapest, Orchestra Sinfonica di Leningrado. Il più recente lavoro discografico è l’integrale delle opere per pianoforte a 4 mani di Camille Saint- Saëns, ricevendo lusinghiere recensioni tra cui le “5 stelle” della rivista Musica e idem dalla rivista Music Voice che lo ha scelto come “cd del mese”.

Il programma prevede per piano duo: Danza degli Spiriti Beati da Orfeo ed Euridice di Christoph Willibald Gluck (1714 – 1787); Marcia (Pas-redoublé) composta in onore del Sultano Abdul Medjid e Petite Fanfare di Gioachino Rossini (1792 – 1868); Orpheus, Poema Sinfonico n.4 (versione per pf. a 4 mani dell’Autore) e Tasso. Lamento e trionfo, Poema Sinfonico n.2 (versione per pf. a 4 mani dell’Autore) di Franz Liszt (1811 – 1886); L’Abbaye dans le boi op. 35 (2018) ispirato dall’Abbadia di Fiastra; À la maniére de…Piazzolla op. 51. Tango for piano 4 hands (2022) dedicato a Lydia Viggiani ed Eugenio Cudazzo, Babies’ Corner op. 36. Suite for piano 4 hands (2018 – 2021) dedicata a Salvatore Barbatano (Milo’s dream. Barcarolle, Polka de Herbie, Maio’s Valzer, B.J. Danza scozzese, Stewe’s Fox trot, Gas Lullaby, Xcarbi, Bebo’s Mambo) di Marco Sollini (1964).

Biglietti 10 euro disponibili al Botteghino del Politeama, aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e da tre ore prima di ciascun spettacolo, online all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino.