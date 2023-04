Il trio Clementi al Lauro Rossi

MACERATA - Penultimo appuntamento con Appassionata in programma mercoledì 12 alle 21

Si avvia a conclusione la stagione dei concerti di Appassionata 2022/2023. Due gli appuntamenti ancora in programma. Il primo mercoledì 12 aprile alle 21 quando il Lauro Rossi ospiterà il Trio Clementi.

Nato nel 2016 nel vivo ambiente musicale siciliano il Trio, formato da clarinetto, violoncello e pianoforte, è intitolato alla memoria del compositore catanese Aldo Clementi. A Macerata si esibiranno Chiara D’Aparo al violoncello, Giulia Russo al pianoforte mentre Vanessa Grasso sarà sostituita dal clarinettista Davide Milioto. Le sue componenti, che collaborano con diverse orchestre e teatri italiani ed esteri, con il Trio Clementi hanno al loro attivo un nutrito e vario repertorio che hanno presentato al pubblico di prestigiose sale in Italia e all’estero. In programma musiche di Corticelli, A.Clementi, Procaccini, Pennisi/Serra, Rota, Gershwin/Shoroter.

L’ensemble ha recentemente pubblicato un cd, Contemporary Italian Trios with Clarinet and Cello, un progetto discografico dedicato alla musica da camera per clarinetto, violoncello e pianoforte del 900 italiano nato durante una residenza artistica svoltasi nelle Marche nel settembre 2021 e sostenuto proprio da Appassionata. A seguire giovedì 20 aprile 2023 sempre al TLR alle 21 un duo d’eccezione per il concerto di chiusura: la violoncellista Jing Zhao e la pianista Vanessa Benelli Mosell. Fino a martedì 11 aprile è possibile acquistare i biglietti con la promozione pasquale. Per approfittare dell’offerta, basta recarsi alla biglietteria di Piazza Mazzini e acquistare il biglietto per entrambi i concerti. I due appuntamenti sono a 30€ (anziché 40€). Biglietti – intero 20€, over65 €18, soci e convenzioni €15, studenti €5, presso la biglietteria dei Teatri, piazza Mazzini 10 – (Chiuso sabato 8 aprile). Online Vivaticket. I Concerti di Appassionata sono organizzati in collaborazione con il Comune di Macerata – Assessorato alla cultura.