PORTO RECANATI - Danilo Tacchi ha ripreso un giovane disabile che era sceso dal treno e ha dovuto cavarsela come ha potuto. «È assurdo che non ci siano ascensori o una qualche soluzione per abbattere le barriere architettoniche»

di Laura Boccanera

Barriere architettoniche alla stazione, disabile senza gli arti inferiori costretto a scendere le scale trasportando anche la carrozzina. Una situazione surreale che è stata ripresa da un porto recanatese, Danilo Tacchi, che si trovava sul treno regionale che da Ancona va verso sud. Una video denuncia in cui si vede il ragazzo disabile perché senza gambe, costretto a camminare sui monconi per arrivare alle scale e percorrerle in discesa e in salita con la carrozzina al seguito.

Alla stazione di Porto Recanati infatti non ci sono ascensori o scale mobili e se soli i disabili possono trovarsi in gravi difficoltà. «Ero in treno con questo ragazzo di colore che non conosco e che parlava solo inglese – racconta Tacchi – Io sono salito ad Osimo stazione e attorno alle 22.20 il treno si è fermato a Porto Recanati. Qui il ragazzo disabile assieme ad un’altra ragazza sono scesi. Subito mi sono accorto che era sulla carrozzina e anche per scendere dal treno ha dovuto effettuare un salto che superasse tutto gli scalini del treno. A quel punto mi sono offerto di aiutarlo e gli ho chiesto se potevo fargli un video per denunciare la presenza di barriere architettoniche in stazione. In salita sarebbe stato impossibile per lui se fosse stato da solo riuscire a superare tutte le scale e lo abbiamo aiutato assieme ad altri ragazzi. È assurdo che in una stazione come quella di Porto Recanati non ci siano ascensori o una qualche soluzione per abbattere le barriere architettoniche. E peggio ancora se fosse piovuto dal momento che non c’è neanche la pensilina per coprirsi dalla pioggia. Lo trovo assurdo per un paese civile e ancora di più in una cittadina turistica».

Il video postato su Instagram: