MACERATA - Due appuntamenti mercoledì e sabato per over 65 e bimbi. A Pasqua e Pasquetta musei aperti

Visite guidate, appuntamenti per tutta la famiglia, aperture straordinarie: il programma di Macerata musei per le festività di Pasqua. Si inizia mercoledì alle 16 con un nuovo appuntamento delle visite guidate argento di Palazzo Buonaccorsi. La visita del prossimo mercoledì sarà dedicata alla scoperta delle collezioni del Museo della Carrozza. Le visite argento sono speciali appuntamenti, che si tengono ogni primo mercoledì del mese, dedicati a chi ha già compiuto 65 anni: visite guidate dalla conduzione rilassata e aperta al dialogo, pensate per ammirare insieme le collezioni dei musei cittadini. La quota di partecipazione a ciascun appuntamento è di 10 euro (comprendente visita guidata e biglietto).

Sabato alle 16 ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi sarà la volta di Pasqua in Carrozza, un’attività per famiglie e bambini dai 6 ai 10 anni che rientra nella rassegna “Divertiamoci al museo!”. «Al Museo della Carrozza – dicono gli organizzatori è tempo di magiche avventure tra cocchieri, cavalli, briglie e incantevoli calessi. Aspettiamo tutti i bambini per un meraviglioso viaggio fuori dal tempo». La quota di partecipazione è di 5 euro a bambino.

Dal 1 aprile sono entrati in vigore gli orari di apertura primaverili del circuito museale quindi i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi e l’Arena Sferisterio sono aperti dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 mentre la Torre Civica è visitabile con visita guidata tutti i giorni, compreso il lunedì, alle 10.30, alle 12.00, alle 15, alle 16 e alle 17. In occasione delle prossime festività i musei saranno aperti con il consueto orario anche il giorno di Pasqua e di Pasquetta, e poi 24 e 25 aprile e 1 maggio. Per informazioni e prenotazioni: [email protected] o 0733 060279.