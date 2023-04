TAGLIO DEL NASTRO ieri a Campocavallo, alla presenza di tre sindaci e due arcivescovi, per il nuovo percorso spirituale che favorirà il turismo religioso tra il Santuario della Beata Vergine Addolorata e la Basilica della Santa Casa

Inaugurato ieri mattina a Osimo il ‘Cammino delle famiglie’, un percorso spirituale immerso nella natura di 13 chilometri che colleghera’ il Santuario della Beata Vergine Addolorata di Campocavallo alla Santa Casa di Loreto.

«Grazie al contributo della Regione Marche, frutto di un’intuizione dell’allora Assessore al Turismo e Cultura della Regione Moreno Pieroni, oggi sindaco di Loreto, l’Associazione del Comitato del Covo ricevettero un contributo per realizzare tre edicole sacre lungo il tragitto raffiguranti Maria, madre di Gesu’ e la sua famiglia. – ricorda il sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni che ieri al Santuario di Campocavallo ha fatto gli onori di casa con il parroco rettore padre Domenico Spadafina- Un cammino che e’ riusciuto a mettere insieme l’opera di tre sindaci, quello di Osimo, di Recanati e quello di Loreto e due arcivescovi quello metropolita di Ancona – Osimo, mons. Angelo Spina e quello della Delegazione Pontificia di Loreto, mons. Fabio Dal Cin in un lavoro di squadra davvero eccezionale. Questo itinerario favorira’ il turismo religioso dei nostri territori, e per noi e’ un investimento per il futuro, viste le storie e le tradizioni religiose delle nostre tre citta’ di Osimo, Recanati, Loreto».

L’opera ed il percorso, tra storia, cultura, fede e paesaggio sono stati presentati ieri mattina alle 11 dall’architetto Annalisa Appolloni e dalla storica dell’arte Solange Fontanella nella splendida cornice del Santuario Mariano di Campocavallo. Alle ore 12 il taglio del nastro con la benedizione della nuova edicola votiva di Campocavallo dedicata alla Sacra Famiglia. Lungo il cammino, che in alcuni tratti ricalca gli antichi tragitti che compivano per devozione i pellegrini provenienti dall’entroterra anconetano e maceratese e diretti a Loreto, si trovano edicole sacre storiche dedicate alla Madonna e ora anche tre nuove edicole: oltre a quella situata sul territorio comunale di Osimo, le altre si trovano nel comune di Recanati e nel comune di Loreto. all’interno vi sono esposti i dipinti realizzati dall’artista osimano Franco Fontanella con gli episodi biblici della “Presentazione di Gesù al tempio”, “La fuga in Egitto” e “ Il ritrovamento di Gesù tra i dottori del tempio”.