MACERATA - L'illustre maceratese ha visitato il "Cantalamessa". La preside ha annunciato una sfilata basata sui suoi bozzetti

Il tre volte Premio Oscar Dante Ferretti è tornato ieri a visitare il Liceo artistico Cantalamessa, la sua scuola, quella che da ragazzo ha frequentato negli anni in cui stava maturando l’idea di diventare Scenografo e che ora, in collaborazione con la Fondazione Carima, ha dedicato al suo illustre ex alunno il progetto triennale “Dante Ferretti-La fabbrica dei Sogni”.

Il progetto del Liceo artistico Cantalamessa, menzionato anche nell’autobiografia di Ferretti “Immaginare prima” scritta in collaborazione con il professor David Miliozzi, ha permesso a moltissimi studenti di confrontarsi con l’immaginario del Maestro e di conoscere le sue vicende nel modo del cinema. In occasione della visita gli studenti hanno potuto approfondire la conoscenza dello scenografo di fama internazionale e compiere, grazie alle sue parole un viaggio nel tempo ricordando gli aneddoti dell’infanzia e del percorso scolastico del Maestro. Gli studenti hanno aspettato Ferretti in Aula Magna assistendo a un documentario ricco di testimonianze e lo hanno accolto con un grande applauso. Tutta la comunità scolastica ha ricevuto con immensa gioia Ferretti e lo ha ascoltato con grande attenzione.

«La dirigente scolastica, Sabina Tombesi – si legge in una nota – ha anche informato il Maestro che il Liceo artistico sta organizzando una sfilata, prevista per il mese di giugno, il cui tema di riferimento saranno i suoi bozzetti e la sua opera. Ferretti lusingato ha chiesto di poter essere presente. Infine, l’Istituto ha ringraziato Ferretti, con dei doni appositamente progettati e realizzati dagli studenti del professor Marco Franchini: un Oscar personalizzato con in mano un pennello, ad indicare l’estro creativo di Ferretti, e un Oscar con le fattezze del grande Maestro per esaltare la sua figura. In questo modo gli studenti del Liceo artistico hanno inteso omaggiare il grande scenografo e hanno voluto ringraziarlo per l’attenzione e l’affetto che ha dedicato loro durante questa terza visita alla sua scuola. L’insegnamento che Ferretti ha consegnato ai ragazzi, con il suo racconto, è che con l’umiltà e l’impegno è possibile realizzare i propri sogni».