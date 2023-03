FESTA - Le atmosfere irlandesi e da Irish pub diventano il tema dell'incontro in programma con Cesare Catà venerdì 17 marzo. Il ciclo di appuntamenti fa parte di una terna dedicata al Saint Patrick's day

Pollenza per una notte diventa come Cork e festeggia un “San Patrizio” particolare con Cesare Catà. Le atmosfere dell’isola di Smeraldo vivranno nell’originale incontro dal titolo “Cobh, le isole Aran, Synge e la fede irlandese nelle fate” al teatro Verdi.

L’appuntamento fa parte di una terna di recital “Tra i pub e le fate” che inizia il 15 marzo e terminerà proprio con lo spettacolo di venerdì a Pollenza. Protagonista lo scrittore e studioso Cesare Catà che ha recentemente pubblicato il suo “Viaggio letterario in Irlanda” per l’editore Il Melangolo.

Il 17 marzo la tappa finale di questo viaggio che festeggerà il Saint Patrick Day sul palco del teatro Verdi di Pollenza in collaborazione con l’amministrazione comunale e il Brian Borù Pub: in questa serata saranno estratti a sorte tre fortunati vincitori di una particolarissima lotteria che si aggiudicheranno, oltre al libro di Catà, un esclusivo omaggio messo a disposizione da Guinness. Ospite della serata, la bellissima voce di Rebecca Liberati, accompagnata dalle musiche di Andrea Yanez Gasparrini e Adriano Brando Alessandrini. Ingresso unico 10 euro. Per informazioni sullo spettacolo 3287756579 oppure [email protected] .