CIVITANOVA - Il veicolo, una Fiat Punto, era parcheggiato a San Marone. Per incendiarla è stata usata una bottiglia di benzina. Indagini in corso

Auto a fuoco in via Verga, si cerca il piromane. E’ stata utilizzata una bottiglia di benzina per innescare il rogo che nella notte tra sabato e domenica ha bruciato una Fiat Punto parcheggiata lungo la via del quartiere San Marone a Civitanova. L’ombra del piromane sull’atto vandalico che attorno all’1 ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Civitanova per spegnere le fiamme divampate in più punti sulla carrozzeria. Completamente distrutto il vano motore della vettura e danneggiati abitacolo e retro. Il rogo ha svegliato i residenti della zona e qualcuno avrebbe visto un’auto allontanarsi velocemente. Incredulo il proprietario, un uomo di 64 anni residente lì vicino. La Punto in realtà è di proprietà di una sua anziana zia e l’uomo la utilizza regolarmente. Ai vigili del fuoco e ai carabinieri accorsi sul posto per le indagini ha riferito di non avere idea delle motivazioni di quel gesto.