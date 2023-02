RECANATI - Un 57enne era imputato davanti al gup del tribunale di Macerata. I fatti risalgono al 2019, oggi la sentenza

Tentata rapina in tabaccheria a Recanati, condannato a 1 anno e 10 mesi un 57enne di Loreto. L’uomo, Roberto Rossi, era imputato davanti al gup Giovanni Manzoni del tribunale di Macerata. Secondo l’accusa è ritenuto l’autore del colpo messo a segno il 9 maggio del 2019 in una tabaccheria di Recanati, in via Montemorello.

Quel giorno un uomo con il volto travisato col cappuccio della felpa e indossando una maschera bianca, armato di coltello era entrato nel locale. Poi aveva detto “Soldi” e aveva sferrato dei pugni sul registratore di cassa. C’era però stata la reazione della donna presente al lavoro al negozio che si era messa a urlare e lo aveva costretto alla fuga senza che il malvivente riuscisse a prendere nulla. Il rapinatore (ripreso anche da alcune telecamere) era fuggito, inseguito per un tratto da un uomo. Oggi si è svolto il processo con rito abbreviato davanti al giudice Giovanni Manzoni. Pm Enrico Riccioni. L’imputato è assistito dall’avvocato Massimo Migliorelli.

(Gian. Gin.)