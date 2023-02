PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Il Montemilone Pollenza rallenta la squadra di Tiburzi, che subisce il sorpasso dell'Elpidiense Cascinare. La formazione di Cicarè sempre più vicina alla nuova capolista. L'attaccante dell'Elfa Tolentino si scatena contro il Sarnano

di Michele Carbonari

L’ormai ex capolista Camerino pareggia in casa contro il Montemilone Pollenza e subisce il nuovo controsorpasso dell’Elpidiense, in vetta al girone C di Prima categoria.

Ennesimo scambio di posizione fra le due compagini che si stanno rendendo artefici di un bel testa a testa per il titolo finale. Nella sesta giornata di ritorno la formazione fermana supera di misura fra le mura amiche la Folgore Castelraimondo e approfitta del mezzo passo falso dei camerti di Tiburzi, che impattano 1 a 1: ad inizio partita Palazzo neutralizza un rigore a Bartolini, ma viene trafitto nella ripresa dal neoentrato Pantanetti (dopo aver centrato il palo), nel finale rimedia Francucci (di testa sull’angolo di Duca). Si avvicina piano piano alle due l’Appignanese di mister Cicarè, che espugna Caldarola grazie ad un rigore di Colletta allo scadere. I locali contestano un gol non gol prima della ripartenza ospite che porta al penalty.

Successo esterno anche per la Settempeda, sempre più quarta forza del torneo. I ragazzi di Ruggeri violano la tana del Cska Corridonia, al quale non bastano le reti delle due punte Di Modica (esterno sulla spizzata di Salvucci) e dello stesso Salvucci (di testa), oltre al palo di Lambertucci. Calano il tris esterno Silla (sesto centro in campionato al termine di un’azione manovrata ed un gol annullato per un dubbio fuorigioco di un compagno di squadra sulla traiettoria della palla), Ulissi (dagli undici metri) e Sfrappini (di destro). Successi interni e di platino per allontanare la zona calda quelli di Elfa Tolentino e Vigor Montecosaro. La squadra dell’ex Eleuteri mostra la manita in rimonta al Sarnano (Papa Ndiur illude i biancocelesti), poi si scatenano Michele Rossini, Storani (tripletta) e Gjinaj. Reucci, su rigore nel secondo tempo, invece, trascina i giallorossi dell’altro ex Gregory Pierantoni contro l’Urbis Salvia.

Muovono la classifica le altre quattro squadre maceratesi. Chiudono a reti inviolate le due retrocesse dalla Promozione, ovvero Portorecanati e Montecosaro. Uno a uno lo scontro diretto per la salvezza fra Esanatoglia e Cingolana: Simoncelli risponde a Gjuci.

La top 11 (5-3-2): Conti (Urbis Salvia); Fede (Camerino), Mancini (Montecosaro), Garofalo (Vigor Montecosaro), Camilletti (Portorecanati), Zitti (Cingolana); Sfrappini (Settempeda), Di Gioia (Caldarola), Gjuci (Esanatoglia); Pantanetti (Montemilone Pollenza), Storani (Elfa Tolentino). All.: Cicarè (Appignanese).

Il personaggio della settimana: Emiliano Storani (Elfa Tolentino). Il fantasista è in grande forma e nell’ultimo turno realizza una tripletta che porta a tredici le marcature personali in campionato, per ora quello più prolifico in carriera. Allo stesso tempo, la squadra di Eleuteri si è allontanata dai bassifondi della graduatoria.