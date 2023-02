ANNUNCI di Agenzia Generali Macerata, Ciodue e Confindustria

Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

L’agenzia Generali a Macerata cerca due profili da inserire in un percorso di formazione nell’ambito marketing e digitale. Si offre uno stage retribuito di 1.000 euro al mese per 12 mesi, rinnovabili.

L’agenzia cerca anche recruiter con esperienza o studi relativi da inserire nel nostro organico nell’ufficio di ricerca e gestione delle risorse umane. La figura lavorerà in team con il responsabile commerciale e avrà il compito di gestire la ricerca e la gestione del personale.

Per queste due offerte inviare il curriculum vitae alla mail [email protected] all’attenzione di Michele oppure chiamare il numero 392 4739747 per un appuntamento.

***

Ciodue Italia S.p.A., azienda leader a livello nazionale specializzata nel settore Antincendio e Sicurezza, per il potenziamento della rete commerciale, ricerca e seleziona nuovi agenti venditori da inserire stabilmente nel proprio organico. La posizione offerta è ideale per persone determinate e dinamiche, anche alla prima esperienza lavorativa nel settore, ma con forte motivazione a fare carriera all’interno di una realtà solida e con ambizioni economiche.

Requisiti richiesti:

-predisposizione al lavoro per obiettivi, entusiasmo e ambizione professionale;

-ottime capacità relazionali e doti organizzative;

-essere automuniti.

Offriamo:

-inserimento in area definita e strutturata;

-formazione tecnica e commerciale continua;

-contributo fino a 1.500 euro mensili per i primi 6 mesi ;

-incentivi mensili, premi annuali e provvigioni;

-inquadramento con contratto Enasarco.

Invia la tua candidatura a [email protected] ciodueitalia.it e verrai contattato al più presto.

***

Confindustria Macerata ricerca per azienda settore metalmeccanico un/a responsabile qualità (cod. annuncio Conf 364). La risorsa, che dovrà interfacciarsi con la proprietà e con il responsabile di produzione, si occuperà di verificare la qualità delle lavorazioni meccaniche realizzate all’ esterno al fine di analizzare e/o redigere verbali di non conformità e individuare azioni correttive. Sono richieste una buona competenza nella lettura dei disegni tecnici e conoscenza delle fasi delle lavorazioni meccaniche. Titolo preferenziale laurea in ingegneria meccanica e/o diploma tecnico. Completano il profilo ottime capacità relazionali e di mediazione. Previsto periodo di affiancamento. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca anche per azienda settore lavorazione marmi un/a project manager (cod. annuncio Conf 365) in qualità di responsabile ufficio tecnico. La risorsa si occuperà di coordinamento delle risorse interne all’ufficio tecnico; interfaccia con la produzione, con l’ufficio commerciale e l’ufficio acquisti in ottica di collaborazione interfunzionale; interazione con la produzione e fornitori per determinare il migliore setup produttivo; coordinamento dei progetti per lo sviluppo di nuove soluzioni tecniche, della standardizzazione e della eventuale riprogettazione di soluzioni esistenti; progettazione operativa, attraverso strumenti CAD 2D/3D e valutazione critica di un progetto in rispondenza agli input ricevuti; creazione di distinte di prodotto valorizzate. Si richiede: Laurea in Architettura – Design – Ingegneria e/o Diploma Tecnico; ottima conoscenza di strumenti CAD 2D/3D (in particolare AUTOCAD); buona conoscenza della lingua inglese; precedente esperienza nel coordinamento di persone e progetti nel settore arredamento – pietra – legno – vetro – metallo. Leadership e spiccate doti comunicative. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Inviare il CV, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’ annuncio, al link : https://www.confindustriamacerata.it/servizi-associativi/megamenu-services/sportello-lavoro.html (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/SIM del 30/06/2016). Informativa art. 13 GDPR (bit.ly/36LHSAY)