UN EVENTO domani al teatro Velluti un evento per illustrare le iniziative in partenza e un omaggio a Vittorio Gassman con Sergio Carlacchiani, Serena Calletti e Marco Monina

Con un evento aperto alla cittadinanza Antonella Garbuglia, presidente del centro sociale culturale e ricreativo Monsignor Raffaele Vita e Massimo Cesca assessore alla cultura presentano il progetto dell’università delle tre età.

L’appuntamento è per domenica alle 16.30 al teatro Velluti dove i docenti Illustrate la storia, le finalità e le nuove prospettive del progetto, a seguire i docenti presenteranno le peculiarità dei singoli corsi attivati. In particolare per l’area fitness interverranno Mario Ricci, Fabrizio Tombesi, Beatrice Battistelli, Emina Gentili, Andreina Vecchi e Sara Liberati. Per l’area cultura Maria Perillo, Luigi Reinini, Enrica Innocenzi, Rocco Gesualdi. Tra i corsi in partenza: attività motoria, attività posturale, yoga, attività funzionale e total body, arti ludiche e ricreative, informatica, inglese, spagnolo e corso di cucina.

«Il centro Monsignor Raffaele Vita – spiega l’assessore Massimo Cesca – ha sempre costituito un punto di riferimento nella città di Corridonia, con tante iniziative in ambito sociale e culturale, sempre gestite con grande professionalità e passione. Come amministrazione auspichiamo che anche il progetto educativo si sviluppi e cresca sempre di più, con proposte sempre più articolate e capaci di rispondere alle esigenze di un’utenza sempre più ampia e diversificata». Per rendere la giornata ancora più coinvolgente al termine della presentazione è previsto un evento: “Omaggio alla voce di Vittorio Gassman”, spettacolo di musica e parole a cura di Sergio Carlacchiani con Serena Calletti (violino) e Marco Monina (chitarra).