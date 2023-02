RECANATI - Domani alle 17 al Pacha Mama il racconto sulle leggende dei Sibillini e la loro fortuna nella letteratura medievale

Dalla grotta della Sibilla al lago di Pilato. Sabato 25 febbraio nei locali di Pacha Mama in via del Mare a Recanati, andrà in scena una speciale narrazione riguardante le leggende dei “Monti Azzurri”, come li chiamerebbe Leopardi, con ingresso gratuito alle 17.

A raccontare le leggende e i miti sui Sibillini sarà Diego Mecenero, redattore presso la Eli Editrice, giornalista e autore del libro “Le affascinanti leggende dei Monti Sibillini” (Edizioni Ephemeria). Tutti sanno qualcosa della magica Grotta della Sibilla, un po’ meno delle misteriose vicende legate al Lago di Pilato, ma davvero pochi conoscono la portata europea della fama che queste leggende hanno avuto per buona parte del Medioevo. L’incontro, supportato da suggestive immagini e musiche inedite, apre un’inaspettata botola a un mondo fascinoso che rende queste terre marchigiane uniche in Italia.