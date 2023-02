CAMERINO - L'appuntamento in programma domenica alle 11,30 nella basilica di San Venanzio organizzato dalla consigliera di Parità Deborah Pantana

Domenica 26 febbraio alle 11,30 verrà celebrata una messa dall’arcivescovo Francesco Massara nella basilica di San Venanzio di Camerino, “una preghiera per tutte le donne del mondo”. Un appuntamento ormai annuale organizzato dalla consigliera di Parità Deborah Pantana con il patrocinio della Provincia di Macerata ovvero del presidente Sandro Parcaroli e della presidente della Commissione Pari Opportunità delle Marche Maria Lina Vitturini, per aprire le giornate dedicate alla donna per l’8 marzo.

Questa celebrazione è un’occasione importante per ricordare quanto oggi le donne con tenacia vivono quei drammi dati dalla guerra e dalle catastrofi del terremoto, ed ispirandosi alle parole del Papa che ricorda come “la rinascita dell’umanità” sia “cominciata dalla donna”. Dalla Vergine è sorta la salvezza “e dunque non c’è salvezza senza la donna”. Si aprirà questo momento di preghiera con la lettura dei messaggi di vicinanza, inviati: dal cardinale Zuppi, dal presidente del Senato Ignazio la Russa, dalla ministra Maria Elisabetta Alberta Casellati, dalla ministra Eugenia Roccella, dal ministro Matteo Salvini e dal presidente del dipartimento di Protezione civile Fabrizio Curcio.

Ha condiviso con entusiasmo l’iniziativa il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e con lui tutti i sindaci della Provincia di Macerata e tutti i presidenti delle Comunità montane, in particolar modo hanno espresso il loro apprezzamento il vice presidente del consiglio regionale Gianluca Pasqui e il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli. Una messa speciale da condividere con tutta la comunità provinciale.