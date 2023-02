PORTO RECANATI - Incidente intorno alle 19, tre i veicoli coinvolti. Tutti lievi i feriti, sono stati portati in ospedale

Tamponamento a Porto Recanati, coinvolte tre auto, sei le persone ferite, tra loro anche due bambini. Un incidente si è verificato attorno alle 19 sopra il cavalcavia della ferrovia che collega la statale al centro di Porto Recanati.

Tre le auto coinvolte. A causa dell’impatto sono 6 le persone rimaste ferite in modo lieve. Tra loro ci sono anche 2 bambini.

Per tutti sono arrivati i soccorsi del 118. Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente la polizia municipale di Porto Recanati.

Secondo quanto è stato ricostruito la prima delle tre auto si sarebbe fermata per dare la precedenza ad un pedone al semaforo: la seconda auto si sarebbe a sua volta fermata, mentre la terza avrebbe tamponato provocando a cascata l’impatto.

A causa dell’incidente la strada è rimasta bloccata per consentire le operazioni di soccorso. Intervenuto anche il carro attrezzi per la rimozione delle auto e la messa in sicurezza della strada. Tutti lievi i feriti, sono stati portati all’ospedale di Civitanova

(l. b.)