CORRIDONIA - L'artista ha curato il riarrangiamento del brano "E poi" (di Mina): «Ogni volta che ascolto questa nostra incisione provo bellissime emozioni. In mezzo a quei suoni, fra quelle note, c'è tutto il mio cuore»

In uscita, in edizione limitata e numerata, “Io in Blues”, un doppio album in vinile di Irene Grandi registrato live, prodotto e distribuito dalla Cimbarecord di Ancona. Ogni disco contiene una foto autografata, e per tutti coloro che lo acquistano in prevendita durante il mese di febbraio, in aggiunta, c’è un esclusivo 45 giri contenente il remix di “E poi”, brano del 1973 interpretato da Mina e realizzato appositamente per questa occasione, in cui è presente la musica del corridoniano Francesco Frank Ricci. Proprio quest’anno ricorrono 50 anni da quando Mina interpretò questo brano, scritto da Andrea Lo Vecchio e Shel Shapiro: www.cimbarecord.com.

«È stata un’avventura entusiasmante – sono le prime parole di Francesco Frank Ricci -. Ringrazio di cuore l’amico e collaboratore di lunga data Alessandro Galassi della Cimbarecord per avermi proposto di curare il riarrangiamento di questo importantissimo brano. Ho sempre avuto una grande simpatia per Irene Grandi e per la sua anima rockettara (anima per nulla lontana dai miei gusti musicali). Ogni volta che ascolto questa nostra incisione provo bellissime emozioni. Sono felice e onorato di aver suonato per un’ artista del suo calibro e insieme a lei di aver omaggiato Mina. In mezzo a quei suoni, fra quelle note, c’è tutto il mio cuore. È stato un viaggio straordinario. Non vedo l’ora di farvi ascoltare il brano. Spero tanto che queste nostre creazioni possano ispirare altri musicisti, in particolare chi desidera iniziare. Sì, mi riferisco a te, soprattutto a te che vorresti iniziare e che non l’hai ancora fatto. E che possano fare una cosa simile anche con chi nella vita svolge altre attività, perché la bellezza non ha confini».