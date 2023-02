AL VOTO - Venerdì alle 18 la candidata alla segreteria regionale dem sarà nella sede del partito. Domenica ad Ancona faccia a faccia con l'altra candidata Chantal Bomprezzi

“In dialogo con Michela Bellomaria”. E’ l’iniziativa organizzata dal Pd a Macerata in vista delle primarie del 26 febbraio. L’appuntamento è per venerdì alle 18 nella sede del partito. Ospite sarà la vicesindaca di Cerreto D’Esi, candidata alla segreteria regionale.

«L’incontro, nel corso del quale si alterneranno interventi e riflessioni di rappresentanti dell’associazionismo e delle associazioni di categoria – spiegano i dem – sarà un’opportunità per approfondire i contenuti della mozione “Vince la squadra” che la sostiene. Parole d’ordine come territorio, squadra, vicinanza, esperienza e concretezza per far ripartire insieme il Partito Democratico delle Marche».