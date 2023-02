TEATRO - Lo spettacolo domani alle 21,15 al teatro Verdi

Si torna in scena al teatro Giuseppe Verdi di Pollenza domani, venerdì 24 febbraio alle 21,15, con il secondo appuntamento della stagione teatrale 2022/2023 targato Amat: “Il padre della sposa”, di cui saranno strepitosi mattatori Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi, qui guidati da Gianluca Guidi in una divertente comedy piena di gag e momenti coinvolgenti, animata da situazioni tenere e divertenti.

Agostino è un imprenditore e padre di famiglia, la cui bella e giovane figlia sta per convolare a nozze. La ragazza sta per sposare il rampollo di una ricca famiglia, ma l’imminente matrimonio, con annessi caotici preparativi, avrà un effetto straniante sul povero padre. In cuor suo l’uomo non vuole accettare il fatto che la figlia è ormai una donna e il solo pensiero di lasciare l’adorata fanciulla nelle mani di uno sconosciuto lo fa impazzire. Tutto ciò lo porterà ad assumere atteggiamenti bizzarri facendo preoccupare tutto il parentado. Per info e prenotazione telefonica contattare il Botteghino del Teatro al tel. 0733/549936-349/4730823 (dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19). Ingresso I° settore 22 euro – II° settore 18 euro.