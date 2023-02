MUSICA - Si esibirà sabato 25 febbraio alle 21 a Tolentino nel teatro Spirito Santo con un concerto per raccogliere fondi a favore della disabilità motoria

Pratica sportiva, passione musicale e beneficenza. Sono gli ingredienti del prossimo impegno dell’orchestra “Insieme per gli altri” che sarà protagonista sabato 25 febbraio alle 21 a Tolentino nel teatro Spirito Santo con un concerto per raccogliere fondi a favore della disabilità motoria. «Esserci per dare valore alle cose, a quello che facciamo ed alle iniziative che vogliamo supportare».

L’orchestra “Insieme per gli Altri” dopo il successo del concerto nella Cattedrale di Pesaro sabato 18 febbraio dove i solisti Matteo Pio Borazio (Flauto di Pan), Vincenzo De Angelis (sax Soprano) e Daniela Ercoli (Violino) sotto la magistrale direzione del maestro Gianpiero Ruggeri, hanno deliziato il pubblico presente “ La colonna sonora della solidarietà” continua anche nel 2023 la propria “mission” rimettendo in campo le proprie motivazioni alla Solidarietà Sociale.

«Conosciamo tutti il grande immenso valore che la pratica sportiva riveste per le giovani generazioni: improntare i loro comportamenti alla correttezza, al rispetto degli altri, ed all’osservanza delle regole. Noi, Carovana della solidarietà musicale, vogliamo supportare con la nostra presenza chi promuove la buona pratica sportiva, lontano dai riflettori dorati e svolge un importante ruolo educativo e sociale. Lo sport rappresenta il terzo ente educativo dopo la famiglia e la scuola ed ogni movimento che assume come proprio interesse primario l’attività sportiva svolge una funzione sociale importantissima perché i momenti aggregativi che riesce ad esprimere diventano spesso una vera e propria palestra formativa per molti giovani».

Il 12 marzo, invece, l’orchestra si esibirà a Corridonia nel Teatro Lanzi alle 16.30 dove, per iniziativa della Unitalsi – Sottosezione di Fermo, ci sarà un evento finalizzato ad una raccolta fondi.

«Ci piace essere vicino alla Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali. Vogliamo cioè aiutare e ringraziare, al tempo stesso, i tanti volontari che, con spirito gratuito e grande generosa operosità, si impegnano per organizzare, accompagnare, assistere durante i pellegrinaggi le persone con disabilità, malate, anziane o bisognose di aiuto. Il pellegrinaggio è una grande e significativa esperienza di carità e l’Unitalsi nel suo ruolo di associazione di promozione sociale è un ente altamente meritorio e siamo felici di essere al loro fianco. Mettere le nostre esecuzioni musicali al servizio della loro causa rallegra lo spirito di chi ascolta e riempie di gioia noi tutti che abbiamo avuto occasione di incrociare la loro esperienza di umana generosità. La nostra ripartenza per il 2023 si poggerà anche queste iniziative benefiche e questo sarà anche occasione di rinsaldare i legami con gli enti associativi e con le Comunità di questi territori dove avremo il piacere di lasciare tracce, non solo musicali, della nostra esperienza di Carovana della Solidarietà in forma di musica.

«Il presidente dell’Orchestra Gianni Silvi desidera porgere un immenso grazie ai nostri sostenitori, cioè ai titolari delle aziende che si impegnano per portare avanti questa Orchestra Solidale nonostante il periodo poco favorevole all’economia:

• l’Ing. Gabriele Miccini di Appignano, patron della Giessegi di Appignano, al quale va un particolare ringraziamento per aver concesso, in via esclusiva, l’utilizzo del logo “Giessegi per il sociale” utilizzato in tutte le nostre iniziative solidali;

• Luca Buldorini di Appignano del Centro Funerario Città di Macerata;

• Stefano Parcaroli della Med Computer di Macerata;

• Adriano Foglia della Aesse Forniture di Appignano;

• Fabio Fiorani della Fina di Appignano;

• Pierluigi e Mario Giampieri della Giampieri di Appignano;

• Gianluca Gasparrini e Valentini Jennifer di Mondo Infissi di Appignano;

• Sauro Carbonetti della ArredoGio di Montecassiano;

• Francesco Pellerino della Logichem di Appignano;

• Enzo Marinacci delle Grafiche Fioroni di Casette d’Ete;

• Andrea Domizioli della Cooperativa Torquati di Macerata;

• Duilio Compagnucci della Puliecol di San Severino Marche;

• Rafaiani e Arrà della Laminox di Sarnano;

• Stefano Gagliardini e Leonardo Giannandrea della GS Impianti di Passo di Treia

• Montecchi Antonio della MA.EL. di Tolentino

• Eno Tordini dello scatolificio TS di Montecosaro

Tutti gli eventi possono essere seguito sulla pagina faceebok dell’Orchestra “ orchestra fiati insieme per gli altri” curata dalla nostra web manager Oana Mateescu».