SAN SEVERINO - Domani dalle 22 l'appuntamento promosso da Comune e pro loco. Sabato 25 febbraio, torna il "Veglione dello sport"

Doppio appuntamento di Carnevale nella suggestiva cornice di Villa Collio a San Severino. La residenza d’epoca domani (sabato 18 febbraio dalle 22) ospita, promosso dal Comune e dalla Pro Loco di San Severino , il party in maschera “The Mask Superhero”. Verranno premiate la maschera più originale, la coppia mascherata più bella, il gruppo mascherato più numeroso.

Sabato 25 febbraio, invece, sempre dalle 22 è atteso il ritorno del “Veglione dello Sport”, una tradizione per il Carnevale settempedano.

Per le feste in maschera da segnalare anche l’appuntamento di domenica (19 febbraio) con “Una Piazza in Maschera”. Dalle 14, in piazza Del Popolo, sfilata delle maschere con premi al gruppo più numeroso, alla maschera più originale, alla maschera più giovane, alla maschera diversamente giovane. Animazione e musica per tutti e, per i più piccoli, giostrina e giochi. In più area street food.