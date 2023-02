PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - I ragazzi di Ruggeri cadono nella tana della capolista Camerino dopo sette vittorie e un pareggio. L'attaccante di Castelraimondo decide con una doppietta la sfida di Esanatoglia, parte dunque in salita il nuovo corso di mister Ortolani

di Michele Carbonari

Il Camerino vince un entusiasmante derby contro la Settempeda e resta in testa al girone C di Prima categoria.

Nella quarta giornata di ritorno i ducali vincono 3 a 2 in rimonta fra le mura amiche. Gli ospiti di Ruggeri vanno due volte in vantaggio, prima con Capenti (destro al termine di un’azione corale) e poi con Dolciotti (collo esterno sotto la traversa). I locali di Tiburzi pareggiano una volta con Duca (diagonale) e l’altra con Cottini (azione di Foglia). A decidere il big match, primo ko esterno per la squadra di San Severino, è un tiro di Aquilanti che si insacca sotto il sette. Non molla l’Elpidiense Cascinare, che cala il tris all’Elfa Tolentino. L’Appignanese (primo pareggio interno) quarta in classifica non riesce ad avere la meglio del Montecosaro, che chiude in dieci. Nel primo tempo Edoardo Gagliardini (dal limite all’incrocio) illude i suoi, beffati in pieno recupero da Marzola (in mischia).

Più staccate ma tranquille a metà graduatoria Portorecanati e Folgore Castelraimondo. Gli arancioni di Fondati superano in casa la Cingolana (vana la rete di Marchegiani) grazie al guizzo di Pagliarini sugli sviluppi di un angolo e al rigore di Sampaolesi. Sempre 2 a 1 esultano gli uomini di Carucci, nel derby di Esanatoglia (in salita l’esperienza di mister Angelo Ortolani): decisiva la doppietta di Bisbocci (palogol con tiro da fuori e servito da Rossi) e il rigore parato da Tafa a Dolce (che in apertura aveva trasformato quello del momentaneo vantaggio). Esterna è anche l’affermazione del Montemilone Pollenza, che cala il poker in rimonta a Caldarola (Buresta illude i biancorossi) trascinato dalla doppietta di Bartolini (rigore e assist di Roganti), Rodriguez (traversone di Gonzalez) e Mengoni (tap in). Si allontana dalle zone calde la Vigor Montecosaro, forte del successo all’inglese al Mariotti contro il Sarnano, piegato nel secondo tempo da Tulli e Morbidoni (entrambi a segno di destro).

Infine, muovono la classifica Cska Corridonia (l’ex Salvucci su rilancio del portiere, in sospetta posizione di offside) e Urbis Salvia (Matteo Cullhaj sugli sviluppi di un calcio d’angolo). Nel finale l’altro ex Curzi fallisce un penalty guadagnato da Bianchi.

La top 11 (4-5-1): Ripani (Cska Corridonia); Angelici (Portorecanati), Pepi (Montecosaro), Marzola (Vigor Montecosaro), Alzapiedi (Urbis Salvia); Foglia (Camerino), Marchegiani (Cingolana), Doga (Appignanese), Dolce (Esanatoglia), Dolciotti (Settempeda); Bisbocci (Folgore Castelraimondo). All.: Liberti (Montemilone Pollenza).

Il personaggio della settimana: Filippo Bisbocci (Folgore Castelraimondo). A differenza degli anni passati è meno prolifico, ma nel fine settimana dimostra la sua vena realizzativa e segna una doppietta che regala una vittoria che mancava da diverse giornate. Tre punti che ridanno ossigeno e trascinano la squadra in una posizione più rassicurante.