TOLENTINO - Lo spettacolo incentrato sul testo di Ernest Hemingway ha trasportato il teatro nei profondi mari tropicali per seguire le sofferenze del pescatore Santiago

di Marco Ribechi

Politeama sold out per Hemingway e Sebastiano Somma. Nel pomeriggio di domenica al Politeama di Tolentino è andato in scena lo spettacolo teatrale “Il vecchio e il mare” di Ernest Hemingway, con Sebastiano Somma nel ruolo del vecchio pescatore Santiago e sua figlia Cartisia Josephine nel ruolo del giovane Manolin.

Un testo molto conosciuto e toccante che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico sin dalle prime battute, grazie alla tecnica interpretativa recitativa di Somma, che attraverso le sue letture è riuscito a dare vita al personaggio del vecchio pescatore con una performance intensa e coinvolgente. Sua figlia, nei panni del giovane Manolin, ha offerto un supporto molto credibile e coinvolgente, con una recitazione intensa che ha creato un forte legame tra i due personaggi. Durante lo spettacolo, il violinista Riccardo Bonaccini, accompagnava le varie scene suonando dal vivo e aggiungendo suggestione a un’atmosfera già molto intensa.

La combinazione di recitazione, musica dal vivo si è ben sposata con una scenografia minimalista che ha trasportato il pubblico in un viaggio emozionante alla scoperta del mare e della vita di Santiago. “Il vecchio e il mare” è un’opera che parla di sfide, perseveranza e amicizia, e questa rappresentazione teatrale ha saputo trasmettere questi valori con forza e intensità. Il pubblico ha risposto con grande entusiasmo, tributando lunghi applausi a fine spettacolo e dimostrando di aver gradito molto la rappresentazione. Al termine dell’appuntamento Somma ha svelato alcune indiscrezioni come la statua del pesce presente nell’allestimento, opera dello scultore Angelo Accardi, che ha contribuito a creare un’atmosfera più affascinante, rendendo ancora più vivo il tema del mare e della pesca, al centro della storia raccontata da Hemingway. Inoltre Somma ha poi spiegato che il maestro Bonaccini ha alle spalle un importante passato al fianco di Ennio Morricone, a cui poi è stata tributata l’aria di Nuovo Cinema Paradiso. Lo spettacolo è stato un successo che ha lasciato un’impressione duratura nel pubblico testimoniata dai lunghi applausi tributati nel finale.