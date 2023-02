LEGA PRO - Punti fondamentali nella corsa salvezza per i leopardiani che espugnano il Porta Elisa con il punteggio di 3-1

Una grande Recanatese espugna il Porta Elisa di Lucca. Nella 27esima giornata del girone B di Serie C i leopardiani si regalano un successo prestigioso, da tre punti pesantissimi per la corsa salvezza. Carpani (doppietta) e Senigagliesi firmano l’impresa in Toscana. Vano il momentaneo pareggio locale di Bruzzaniti. I ragazzi di Pagliari salgono a quota 29, al pari della Torres, e superano in classifica la Vis Pesaro. Domenica prossima al Tubaldi, alle 17.30, arriva il Pontedera.

La cronaca. La prima occasione del match (3′) è di marca leopardiana, ma il tiro di Giampaolo termina sul fondo. Risponde la Lucchese con due tiri da fuori: Panico non centra lo specchio, Alagna impegna a terra Fallani. Al 19′ Yebre affonda sulla sinistra, torsione aerea di Sbaffo e clamoroso palo a porta semi vuota. Il gol giallorosso arriva una decina di minuti più tardi: retropassaggio sbagliato del capitano verso il portiere Cucchietti, Sbaffo ne approfitta e appoggia per l’accorrente Carpani che non sbaglia e porta in vantaggio la Recanatese. I toscani si rendono pericolosi nel finale. Al 39′ Fallani esce a vuoto, Bianchimano in spaccata manda solo sull’esterno della rete. Al 43′ tiro deviato di Fabbrini, facile preda del portiere leopardiano. Un minuto dopo Panico calcia sul primo palo, Fallani devia in angolo.

La ripresa entra nel vivo al 59′, quando Sbaffo si gira al limite ma spedisce la palla alle stelle. Un giro di lancette più tardi e la Recanatese trova il raddoppio: ancora Carpani, tocca quel che basta di testa per superare Cucchietti. Neanche il tempo di esultare e il neoentrato Bruzzaniti inventa un gran tiro dalla distanza e accorcia le distanze. La Lucchese preme e al 71′ Fallani si fa trovare attento su Romero, sugli sviluppi di un angolo. Dieci minuti dopo i giallorossi chiudono i giochi grazie alla punizione dalla distanza del neoentrato Senigagliesi, che sorprende Cucchietti e cala il tris definitivo.

Il tabellino:

LUCCHESE: Cucchietti, Alagna, Tiritiello, Tumbarello, Panico, Bianchimano (58′ Romero), Quirini (68′ Mastalli), Franco, Visconti, Benassai, Fabbrini (58′ Bruzzaniti). A disp.: Coletta, Galletti, Ferro, Bachini, D’Ancona, D’Alena, Di Quinzio, Ravasio, De Maria. All.: Maraia.

RECANATESE: Fallani, Longobardi, Alfieri, Guadagni (74′ Ferretti), Carpani, Sbaffo, Yabre (Foresta), Ferrante, Morrone, Giampaolo (74′ Senigagliesi), Peretti. A disp.: Meli, Amadio, Quacquarelli, Vona, Stampante, Marafini, Somma, Marilungo. All.: Pagliari.

TERNA ARBITRALE: Gangi di Enna (Laghezza di Mestre – Sbardella di Belluno)

RETI: 30′ e 61′ Carpani, 63′ Bruzzaniti, 81′ Senigagliesi.

NOTE: ammoniti: Morrone, Alagna. Recupero: 5′ (0’+5′).