RECANATI - Concorso a premi per le foto più belle selezionate dalla giuria. Martedì 14 sarà inaugurato l'allestimento ideato dal comitato

Contest fotografico per San Valentino a Recanati. Al quartiere “Rione Mercato” il comitato ha ideato un’iniziativa a cui tutti possono partecipare dal 14 al 19 febbraio. Sarà possibile inviare le foto alla pagina Facebook “Quartiere Rione Mercato Recanati” o all’indirizzo [email protected] a anche pubblicate direttamente sul proprio diario Facebook con gli hashtag #traamoreearte o #rionemercatotraamoreearte taggando la pagina. Gli scatti vincitori, scelti da una giuria che vede la partecipazione anche del “Foto cine club Recanati”, saranno pubblicati sulla pagina dell’organizzazione giovedì 23. In palio premi offerti dai commercianti dei quartieri. Sarà possibile anche utilizzare gli allestimenti che verranno creati ad hoc per l’occasione. Martedì 14 inoltre prevista anche una mostra delle opere frutto della creatività dei bambini, messe a disposizione dalla scuola dell’infanzia di Via Camerano e dall’Omphalos. La mostra sarà accessibile dalle ore 11 dopo il taglio del nastro che vedrà la partecipazione delle realtà coinvolte e dell’amministrazione comunale.