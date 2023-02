IL CALENDARIO degli eventi di febbraio è stato presentato oggi. Il 12 e il 21 i due appuntamenti clou. Il sindaco Bravi: «Un programma di eventi per riscaldare e rendere frizzante il mese di febbraio»

Recanati presenta le attività del programma eventi di febbraio che ruotano intorno alle due principali festività del mese: la festa di San Valentino con l’organizzazione della tradizionale Fiera domenica 12 febbraio e la festa di Carnevale che si terrà in città martedì grasso il 21 febbraio.

«Abbiamo preparato un programma di eventi per riscaldare e rendere frizzante il mese di febbraio contrassegnato dalle tradizionali feste di San Valentino e di Carnevale – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – voglio ringraziare il fondamentale apporto di tutte le Associazioni di volontariato della città senza il quale sarebbe stato impossibile offrire a cittadini e visitatori le numerose attività in programma che allieteranno grandi e piccini in piazza Giacomo Leopardi e nelle vie del nostro centro storico».

Si parte con la Fiera di San Valentino domenica 12 febbraio il tradizionale evento in onore del Santo protettore degli innamorati che si svolge a Recanati dal 2005. «La Fiera di San Valentino vedrà la presenza in piazza di numerosi espositori provenienti da tutta Italia e in particolare sotto il loggiato del Comune degli operatori commerciali che lavorano nell’ambito dei matrimoni, come ristoratori, fotografi, fioristi, wedding planner e musicisti – ha spiegato il vicesindaco Mirco Scorcelli –Verranno proposti prodotti che hanno come tema portante l’amore in tutte le sue magiche sfaccettature. Ringrazio in particolare la Pro Loco di Recanati, i volontari dell’associazione carabinieri in congedo e della Protezione civile».

Dalle 16 alle 19 la Fiera di San Valentino sarà animata anche dalla musica live e dai balli di gruppo della band musicale i Rubacuori. Sempre per San Valentino, il circuito museale “Infinito Recanati” propone due iniziative promozionali nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 febbraio , la prima: “Due cuori, un biglietto!” che permetterà alle coppie di accedere nei musei del circuito (Villa Colloredo Mels e Museo Emigrazione Marchigiana, Torre del Borgo, Museo della Musica e Beniamino Gigli) con un solo biglietto d’ingresso.

La seconda iniziativa nasce dalla collaborazione dei musei civici con il Caffè Piazza Leopardi, a partire dalle 17 e fino alle 19: “Al calar della sera… un aperitivo romantico sulla sommità della Torre del Borgo” location decisamente originale dalla quale gli innamorati potranno ammirare uno dei panorami più belli di tutta la regione accompagnati dai suggestivi colori del tramonto.

«In occasione della festa di San Valentino, invitiamo tutti gli innamorati a visitare i nostri musei con uno speciale biglietto di coppia per condividere momenti speciali tra arte e cultura – ha affermato Rita Soccio, assessora alle Culture e Turismo – Inoltre l’aperitivo sulla torre sarà un’occasione per gli innamorati di immergersi nella bellezza del paesaggio dell’Infinito per una serata indimenticabile. Ringrazio anche il rione Mercato per l’iniziativa con le scuole che coniuga l’amore con l’arte».

Il Carnevale recanatese è una delle feste più attese dell’anno che dal 1994 ad oggi anima con grande successo il centro storico della città dell’Infinito. Martedì 21 febbraio dalle 15 alle 20, Piazza Giacomo Leopardi si trasformerà in un tripudio di giochi e di colori tra maschere, coriandoli e stelle filanti per vivere insieme momenti di grande gioia e allegria.

Tra gli eventi più attesi la tradizionale sfilata delle maschere che attira da sempre centinaia di grandi e piccini da tutta la regione e non solo e che si concluderà con la premiazione della maschera più originale e di tante altre mascherine da parte della madrina del Carnevale recanatese 2023 Laura Ottaviani della ditta Ottaviani Gioielli.

«Il carnevale dei bambini e delle bambine è un momento di gioia e divertimento per tutta la città – ha aggiunto l’assessora Rita Soccio – Siamo contenti di vedere piccoli ma anche grandi partecipare con entusiasmo e creatività e siamo orgogliosi di supportare questa tradizione che rafforza il senso di comunità e solidarietà. Ringraziamo per la preziosa collaborazione Pina Taddei Presidente della ProLoco e Laura Ottaviani per la generosità dimostrata che quest’anno sarà la madrina del Carnevale. Anche le scuole cittadine sono state invitate a partecipare e non vediamo l’ora di vedere tante originali mascherine».

«Ci fa molto piacere essere coinvolti in questo evento dedicato alle bambine e ai bambini – ha detto Laura Ottaviani – da neo mamma so bene quanto è importante far esprimere ai più piccoli la propria fantasia con i personaggi del cuore. Metteremo a disposizione numerosi premi per tante bambine e tanti bambini per incoraggiarli in questo percorso di creatività e di crescita». Numerosi saranno i giochi presenti in piazza tra cui i tradizionali gonfiabili, le bolle giganti, la vela acrobatica, i peluche elettrici e le animazione di ballo a cura della Happiness di Recanati. Sarà presente in piazza Giacomo Leopardi anche la famiglia Adddams con la performance del Gruppo Instabile di teatro, Mercoledì, l’eroina del momento grazie alla fortunata serie televisiva di Netflix, sarà a disposizione insieme alla sua strana famiglia per fare balli, selfi e scatti fotografici con i presenti.

E per tutti i bambini tra i 5 e gli 11 anni il Comune di Recanati mette a disposizione nella giornata di domani 10 febbraio dalle 15 alle 18 nell’atrio del Palazzo Comunale un laboratorio creativo di realizzazione di costumi e maschere di Carnevale.

«Il laboratorio dedicato a bambine e bambine nasce in continuità con il precedente dedicato al tema della pace – ha detto l’ assessora alle Politiche Sociali Paola Nicolini – Divertirsi, come ci invita a fare il Carnevale, costruisce la Pace se si fa insieme. Hanno aderito all’iniziativa di costruzione di maschere e costumi di Carnevale il gruppo delle Social Catenelle, Vanna Mani di Fata e le insegnanti Paola Agostinelli e Maria Ricci che ringraziamo. Aiuteranno i piccoli partecipanti a creare i vestiti da poter indossare nel periodo carnevalizio, con fantasia e creatività».

Ma gli eventi recanatesi di febbraio non finiscono qui, il vicesindaco Mirco Scorcelli ha annunciato anche la prossima partecipazione del Comune di Recanati a “M’illumino di Meno “ la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili organizzata il 16 febbraio da Caterpillar e Rai Radio2.