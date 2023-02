Cormorano e svasso intrappolati,

vigili del fuoco si calano nel pozzo

TOLENTINO - L'intervento al lago delle Grazie in un vano turbine della centrale idroelettrica, i volatili sono in buone condizioni e non hanno riportato traumi

Un Cormorano e uno svasso intrappolati in un pozzo profondo circa 13 metri di un vano turbine della centrale idroelettrica, intervento dei vigili del fuoco. E’ successo questa mattina a Tolentino, al lago delle Grazie. La squadra ha provveduto al recupero dei volatili, che erano in buone condizioni e senza aver riportato traumi, affidandoli alla Polizia Provinciale.

