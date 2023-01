BELFORTE - Uno spazio multidisciplinare di mille metri quadri, con aule attrezzate per lo svolgimento di corsi di specializzazione. Oggi la prima giornata del nuovo format Engaging Talks

È stato inaugurato oggi il nuovo campus Simonelli Group, a Belforte, con un evento dal titolo “La buona impresa. Idee e progetti, comunità e ambiente, ricerca e tecnica”. L’evento inaugurale è il primo di una serie di incontri che verranno ospitati al campus all’interno di un format, Engaging Talks, che proporrà di volta in volta i contributi di personalità di spicco in diversi ambiti culturali e settori di business e che sarà aperto al territorio. Oltre ottanta gli invitati alla prima giornata, tra aziende del territorio, fornitori, università, istituzioni, enti pubblici e privati, a cui sono stati presentati i nuovi spazi ed illustrati i principi che hanno guidato Simonelli Group nella creazione del suo campus.

L’intervento di apertura è stato curato da Antonio Calabrò (responsabile affari istituzionali di Pirelli, senior advisor cultura e direttore della Fondazione Pirelli), che ha toccato i temi delle nuove sfide a cui le aziende si stanno affacciando e delle relative risorse che possono reclutare per rispondere in modo innovativo e convincente ad una società e ad un modello economico in forte cambiamento. A seguire, si è svolta una tavola rotonda, moderata dal giornalista Guido Maurino, sul tema del ruolo delle università, delle imprese e delle istituzioni per lo sviluppo del territorio a cui hanno preso parte il rettore della Politecnica delle Marche Gianluca Gregori, il rettore di Unicam Claudio Pettinari, il rettore di Unimc John McCourt, il presidente Istao Mario Baldassarri ed il presidente della I Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale Renzo Marinelli. Ha concluso i lavori Ermete Realacci (presidente onorario di Legambiente, fondatore e presidente di Symbola) che ha sottolineato «come l’ambiente debba essere inteso come un’occasione di competitività e una opportunità concreta per la crescita dell’impresa, del territorio e del sistema Italia».

Il campus Simonelli Group è uno spazio multidisciplinare di mille metri quadri dedicato alla ricerca, alla formazione, all’open innovation, alla cultura di impresa, che «ha l’obiettivo di porsi come stimolo alla crescita del territorio e della sua comunità. Un luogo fisico a vocazione sociale ed etica suddiviso in aree distinte, destinate alla innovazione, alla formazione, al networking e alla ricerca».

All’interno del campus sono presenti aule attrezzate per lo svolgimento di corsi di specializzazione specifici sul caffè (sistemi di infusione, latte, acqua), ma anche corsi di formazione manageriale tradizionali e digitali (webinar, podcast, e-learning) e un’ampia area laboratorio dedicata alla ricerca scientifica applicata al caffè. Quest’ultima costituisce il cuore del progetto Rich (Research and innovation coffee hub), il centro di ricerca creato nel 2016 in collaborazione con l’Università di Camerino per realizzare studi scientifici sul caffè e le sue proprietà chimico-fisiche. Il campus comprende anche un’area esperienziale, dedicata agli incontri e al networking, aperta ad aziende, istituzioni e scuole, in cui il fare impresa e il fare cultura possano trovare una sintesi in continua elaborazione.

«Questa nuova struttura – si legge nella nota dell’azienda – rappresenta per Simonelli Group un ulteriore passo verso una maggiore presenza nel territorio, all’interno del quale rafforzare non solo la propria identità industriale, ma anche quella innovativa, sociale e sostenibile. Una “open company” convinta che per creare valore e rafforzare la propria competitività sui mercati non è più sufficiente basarsi esclusivamente su idee e risorse interne, ma è necessario ricorrere a strumenti e competenze che provengano da fonti esterne, varie e sinergiche. Simonelli Group si impegna in questo percorso di crescita rafforzando la propria dedizione al territorio che la contraddistingue da sempre. Un impegno che oggi l’azienda riafferma con la inaugurazione del suo campus a Belforte, nel cuore del comprensorio dove nel 1936 tutto ebbe inizio e da dove intende continuare il suo percorso verso i mercati internazionali, mantenendo inalterato il forte legame che la lega alla comunità locale».

Il prossimo incontro già programmato per il 3 febbraio alle 17 ospiterà l’intervento di Marina Salamon (proprietaria e fondatrice unica della holding di Altana, già presidente di Doxa).