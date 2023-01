BELFORTE - L'imprenditrice sarà al Campus Simonelli Group il 3 febbraio alle 17

Il Campus Simonelli Group, il 3 febbraio alle 17, ospiterà il primo evento di Engaging Talks, incontri a tema culturale, economico e sociale con ospiti eccellenti, organizzati in collaborazione con Roi Group. Sarà Marina Salamon ad aprire il ciclo di appuntamenti con un intervento dal titolo “Il nuovo ruolo dell’azienda nel territorio: come costruire un’impresa di successo, sostenibile, innovativa”. Marina Salamon è un’imprenditrice seriale e filantropa. A soli 24 anni fonda Altana (abbigliamento luxury per bambini). È stata azionista di Replay Jeans, di Save The Duck (primo produttore di piumini animal free) e Banca Ifis (specializzata nel factoring e nel web banking e quotata alla Borsa Italiana nel segmento Star). Già consigliere e vicepresidente di Illy Caffè, è attualmente consigliere di Morellato Spa e per oltre un decennio è stata consigliere nazionale del Wwf. Tutte le società di Marina Salamon fanno capo alla sua holding di partecipazioni Alchimia Spa, controllata al 100%, e inclusa nel report Mediobanca tra le 180 aziende leader in Italia. È stata anche presidente di Doxa, la prima società italiana di ricerche di mercato. Nel 2012 ha fondato Web of life, che racchiude i principali progetti di charity da lei sostenuti. Per maggiori informazioni www.simonelligroup.com/campus.