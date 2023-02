RECANATI - L'appuntamento domenica 12 febbraio alle 17,30 all'auditorium del Centro Mondiale della Poesia

Luca Violini alla voce narrante e Lorenzo Di Bella al pianoforte saranno i protagonisti del recital “Io, Giacomo”, in programma domenica 12 febbraio alle 17,30 all’auditorium del Centro Mondiale della Poesia a Recanati con la consulenza letteraria di Paolo Logli. L’evento è organizzato dal comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario de “L’infinito” con la collaborazione del centro nazionale studi Leopardiani e il patrocinio del Comune. Ingresso gratuito con obbligo di prenotazione allo 071/7570604 (solo mattina in orario 9.30 – 13.30 dal lun a sab). L’entrata è dall’ex convento di Santo Stefano in piazzale Franco Foschi (già pz.le S. Stefano).