FIRMATA la convenzione, il presidente dell’Unione montana marca di Camerino Gentilucci: «Così ci proiettiamo nel futuro»

Strategia nazionale aree interne Alto maceratese: convenzione con Unicam per intercettare fondi e opportunità di sviluppo. «Con questa convenzione stipulata con l’Università di Camerino, la Snai si proietta al futuro: capacità di progettazione in ambiti strategici per il territorio, stimolo per chi fa impresa, per gli enti pubblici e per la cittadinanza in generale – ha commentato Alessandro Gentilucci, presidente dell’Unione montana marca di Camerino, soggetto capofila della Snai – Occorre la capacità tecnica di intercettare, su temi portanti come ad esempio l’energia, efficaci canali di finanziamento: penso al Pnrr, al Fesr, alle opportunità reperibili direttamente attraverso bandi europei. È questo l’obiettivo della convenzione sottoscritta con Unicam». La firma è stata apposta presso la sede universitaria di Camerino alla presenza, oltre che del presidente Gentilucci, del rettore e del pro-rettore Unicam, Claudio pettinari e Andrea Spaterna.

«Unicam è un partner fondamentale per le competenze che può mettere a disposizione affiancando i tecnici dell’ufficio comune Snai che stanno seguendo i vari progetti della strategia aree interne, attuata a livello nazionale per tutelare e sostenere i territori più fragili. Questo accordo – conclude Gentilucci – consolida un rapporto in atto da tempo e rinforza quella logica di condivisione e di rete che può essere una delle carte vincenti, se non l’unica, per rilanciare il territorio». A breve si terrà l’incontro operativo per dare attuazione concreta alla convenzione.