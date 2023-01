CONTROLLI dei carabinieri della Compagnia di Tolentino. L'uomo è stato multato a Caldarola. A Sarnano sanzionata un'altra persona per ubriachezza molesta perché ha seminato il caos in un albergo. Nei guai anche un 29enne rintracciato dopo essere scappato in seguito a un incidente con feriti

Evidentemente ubriaco, ha infastidito i clienti di un albergo, seminando il caos. I carabinieri sono intervenuti e lo hanno multato per ubriachezza molesta, per poi affidarlo alle cure del 118. E’ successo sabato notte a Sarnano. E’ l’ultimo intervento di una lunga serie che ha visto impegnati i carabinieri della Compagnia di Tolentino durante le festività. Solo qualche giorno prima è stato denunciato un ragazzo di 28 anni che nei giorni precedenti si era ribaltato con l’auto a Loro Piceno. Gli esami eseguiti al pronto soccorso di Macerata hanno evidenziato un’assunzione di alcol oltre la soglia penale.

Nel corso dei controlli, che si erano intensificati già prima della fine dell’anno, la sera del 30 dicembre i militari del Radiomobile hanno fermato un uomo di 54 anni che ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest ed è stato per questo denunciato. Sequestrata anche la sua auto. Nei guai per omissione di soccorso e fuga dopo un incidente con feriti, anche un 29enne straniero. L’uomo è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere della vicina area di servizio. Il 6 dicembre in via Pertini a Tolentino, alla guida della propria auto, aveva omesso di dare la precedenza, scontrandosi con un altro mezzo. La conducente, portata in pronto soccorso a Macerata, è uscita con 10 giorni di prognosi. L’uomo invece era fuggito facendo perdere le proprie tracce ma è stato identificato e denunciato.

La sera di Capodanno, i carabinieri sono intervenuti nei pressi del centro commerciale La Rancia, dove il conducente di un’auto, alla guida senza patente, si è schiantato contro un albero rimanendo illeso. Per lui è scattata la sanzione. Infine, sempre la notte di Capodanno, un uomo è stato multato per ubriachezza dai carabinieri di Caldarola. Aveva raggiunto la caserma di Tolentino alle 3 di notte evidentemente ubriaco per presentare la denuncia del furto della propria auto – avvenuta a suo dire nelle ore precedenti vicino a un locale – e il militare di servizio aveva dovuto chiedere l’ausilio di una pattuglia impiegata nel controllo del territorio a causa delle condizioni dell’uomo. In realtà i carabinieri sono andati sul posto e hanno trovato il mezzo, regolarmente parcheggiato proprio davanti al locale indicato, dove l’uomo aveva passato la serata.