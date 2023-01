MACERATA - A Villa Potenza la seconda edizione dell'evento organizzato dal gruppo Tractor Version, mezzi triplicati e provenienti anche da fuori provincia

Si sono ritrovati per dare vita ad uno dei simboli delle feste, nel segno della loro passione. Il piazzale del Centro fiere di Villa Potenza ha ospitato i trattori che, con le luci e i lampeggianti accesi, hanno formato un magnifico albero di Natale.

La seconda edizione dell’evento organizzato dal gruppo Tractor Version ha visto i mezzi partecipanti triplicare, provenienti anche da fuori provincia. «Dietro l’immagine del trattore c’è ognuno di voi, la vostra fatica e abnegazione, i problemi di ogni giorno: che questo evento sia un’occasione di spinta per vivere e lavorare con entusiasmo», ha dichiarato padre Luciano Genga, intervenuto alla manifestazione per la benedizione dei mezzi agricoli. Una giornata in cui il pranzo, l’organizzazione meticolosa e il piacere di stare insieme hanno dato vita ad una luce condivisa ricca di significato.