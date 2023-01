ANCONA – Proviene dall’Inps del Piemonte e ha preso servizio oggi subentrando ad Antonello Crudo nella guida della Direzione regionale

Passaggio di testimone alla Direzione Regionale Inps delle Marche. Dopo un periodo di intensa attività istituzionale di Antonello Crudo, arriva alla guida dell’Istituto in Regione Emanuela Zambataro, che ha preso servizio oggi. Riminese, laureata in Giurisprudenza, con una specializzazione post Universitaria in Relazioni industriali e del lavoro, Emanuela Zambataro lavora all’Inps dal 1990. Approda alla conduzione delle Marche dopo aver ricoperto diversi incarichi i in Lombardia come dirigente Pensioni ed Ammortizzatori Sociali e direttrice di Como, in Emilia Romagna come direttrice delle sedi di Forlì e Bologna e nell’ultimo triennio come direttrice regionale del Piemonte.

«Mi auguro – ha dichiarato Emanuela Zambataro all’Ansa- di poter mettere a frutto l’esperienza maturata, promuovendo un ascolto attivo e propositivo del territorio, che è mia intenzione conoscere approfonditamente. E’ mia ferma intenzione mantenere il presidio quantitativo e qualitativo dei servizi erogati, che tanta rilevanza hanno per la vita delle persone e consolidare i rapporti con i partner istituzionali – Regione, Enti, Pubbliche amministrazioni, Associazioni di categoria, datoriali e sindacali – con l’obiettivo – conclude – di dare un contributo fattivo e propositivo alla rete dei soggetti che operano per lo sviluppo economico e sociale del territorio».