Venerdì 30 dicembre alle 17,30 l’artista maceratese Massimiliano Cacchiarelli Principi parlerà di arte e lo farà in una cornice unica come può essere solo il palazzo Bourbon Del Monte, la prestigiosa sede della Società Filarmonico Drammatica di Macerata, sotto tutela dei beni culturali. L’incontro sarà introdotto dalla professoressa e scrittrice Simonetta Torresi. Nell’incontro l’artista Massimiliano Cacchiarelli Principi presenterà il libro “Aethere – rete della vita”.

«Un testo che rappresenta un cammino di conoscenza, parlandoci d’arte in modo diverso – sottolineano gli organizzatori -. È una la sintesi fra millenni di saggezza, che condensa gli insegnamenti della storia del pensiero umano. Ci invita a spegnere il rumore di fondo della mente, ad abbracciare ciò che è oltre il nostro ego, per essere consapevoli e vivere in modo più sereno. Passo dopo passo, realizzeremo che la vita non è un problema da risolvere, ma un dono di cui gioire, e capiremo come non essere schiavi dell’altrui approvazione e delle emozioni parassite che ci fanno soffrire. L’arte, attraverso i simboli che la permeano, ci schiude le porte di un mondo che è oltre il nostro sentire ordinario e ci permette di sintonizzarci con una realtà trascendentale che è anche consapevolezza. La vita è un breve sogno, ci ricorda l’autore, un sogno in cui scoprire chi siamo davvero. L’incontro è ad ingresso libero e sarà sicuramente l’occasione per meditare sul valore dell’arte e della vita».