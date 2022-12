MONTECOSARO - L'incidente fra viale don Bosco e via Volta: ferita anche una 42enne. Nello stesso punto due anni fa perse la vita un giovane a bordo di uno scooter

Frontale a Montecosaro, auto si ribalta: un ferito estratto dalle lamiere. L’incidente attorno alle 13,45 all’incrocio fra viale don Bosco e via Volta. Un impatto violento quello avvenuto fra una Lancia Y e una Opel Zafira che per il colpo si è rovesciata con la cappotta finita sulla carreggiata.

Nessuna delle persone coinvolte ha riportato gravi conseguenze. Il conducente della Zafira, un pakistano di 26 anni, è estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova dopo che l’auto si è ribaltata. Sul posto anche il 118 che hanno condotto il ferito in ospedale per accertamenti. In ospedale per accertamenti anche la donna la guida della Lancia, una 42enne. A stabilire le dinamiche dell’incidente e le responsabilità nello scontro la polizia stradale di Camerino. Nello stesso incrocio due anni fa perse la vita il 22enne Michele Scaramucci, di Morrovalle, dopo un’incidente con un’auto che stava svoltando.

(l. b.)

(foto Federico De Marco)